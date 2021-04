Vezi ofertele şi serviciile de epilare definitivă de la Eva Salon şi programează-ţi chiar acum prima şedinţă!

Ai auzit de la mai multe prietene de ale tale tot felul de pareri vizavi de procedura de epilare definitiva si esti tentata sa incerci? Invinge-ti orice frica sau teama de necunoscut si vino la Eva Salon, acolo unde vei intalni o echipa de profesionisti care te vor informa cu privire la ceea ce presupune epilarea definitiva, dar si care sunt efectele sale. La doar un simplu click pe site-ul evasalon.ro, veti putea consulta categoriile de servicii pe care le punem la dispozitia clientilor.

In ceea ce priveste epilarea definitiva, va punem oferi: epilare definitiva barbati, epilare definitiva faciala, epilare definitiva picioare, epilare definitiva axile si epilare definitiva zona inghinala. Desi am putea crede ca doar femeile sunt preocupare de aspectul epilarii, se pare ca nu este chiar asa, pentru ca inclusiv barbatii recurg la epilarea definitiva in anumite zone ale corpului.

In ceea ce priveste epilarea faciala, epilarea faciala este un complex pe are il ridica femeile. Totusi, zona fetei este una foarte sensibila la majoritatea metodelor clasice de epilare, iar pentru a arata ireprosabil in fiecare zi, epilarea defintiva faciala poate fi o solutia perfecta pentru a indeparta parul inestetic.

Epilarea definitiva faciala se realizeaza mai greu, comparativ cu epilarea corporala din cauza faptului ca tenul este mult mai intens expus influentelor generate de schimbarile hormonale ale fiecarei persoane. Prin urmare, este necesar sa dati dovada de multa rabdare, deoarece sunt recomandate 10-12 sedinte consecutive pentru a realiza un tratament complet, care sa aiba efect vizibil si de lunga durata. Rezultatele dorite sunt de 85% eficienta, doar daca se efectueaza sedintele de epilare definitiva faciala la intervale de 4-5 saptamani, fara sa omiti vreo sedinta.

Pe de alta parte, epilarea picioarelor este una dintre cele mai solicitate forme de epilare cu care ne intalnim zilnic la Eva Salon. Picioarele sunt cele mai expuse, mai ales in timpul sezonului estival cand purtam pantaloni scurti, fuste sau rochite. Un outfit potrivit se dovedeste a fi perfect mai ales atunci cand picioarele noastre arata foarte bine, iar parul de pe picioare este inexistent. Epilarea definitiva te va ajuta sa scapi de grija epilarii cu clasicele aparate de ras care, in plus, pot crea leziuni nedorite si usturatoare. Urmand un tratament de minim 6-8 sedinte, vei putea inlatura 95% din pilozitatea gambelor si pana la 95% din pilozitatea coapselor. Ceea ce ramane dupa tratament va fi un par fin, rar si decolorat. Intervalul la care trebuie repetata o sedinta de epilare definitiva este de 4 saptamani.

Epilarea definitiva in zona axilelor este, de asemenea, un aspect de maxim interes, mai ales in timpul sezonului cald, cand ne expunem o buna parte a corpului, purtand tinute lejere, in care ne simtim bine. Smulgerea firelor de par sau epilarea cu aparatul de ras pot provoca iritatii, fiind doua modalitati care te pot stresa mai mult decat este necesar, de aceea, in aceasta situatie, epilarea definitiva este mai mult decat necesara. Totodata, recomandarea Eva Salon este aceea de a urma aproximativ 8 sedinte facute la un interval de 4 saptamani, pentru a observa rezultate inca de la prima sedinta. Zona axilei reactioneaza cel mai bine, se pot obtine rezultate de pana la 95% mai putin par.

Finalmente, epilarea definitiva in zona inghinala este un alt serviciu adesea solicitat de catre clientele noastre, iar asta pentru ca fiecare isi doreste sa se simta in largul sau atunci cand mergem la piscina, la mare sau la bazinul de inot. Epilarea definitiva in zona inghinala tine, in general, de o metoda de igiena personala, care conteaza foarte mult pentru o femeie care se respecta.