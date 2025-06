Vă mulțumesc mult, stimată doamnă doctor Amalia Ioana GAVRILUȚ!

Motto: „Medicul are obligația de a vindeca uneori, de a trata deseori și de a alina de fiecare dată”. HIPOCRAT din Kos (c. 460 – c. 375 î. Hr.), medic grec, supranumit „părintele medicinei”.

Se știe că sistemul respirator cuprinde căile respiratorii (fose nazale, faringe, laringe, trahee și bronhii) și plămânii. Iar plămânii reprezintă principalul organ al respirației, fiind esențiali pentru supraviețuirea noastră, fiindcă permit corpului să obțină oxigenul necesar pentru funcționarea celulară și elimină dioxidul de carbon, rezultat în urma metabolismului. De aceea, multă lume spune: „dacă respirație nu e, nimic nu e!”.

De acest fapt m-am convins și eu, chiar din copilărie (de la vârsta de trei ani), suferind de bronșită cronică agravantă. Înaintând în vârstră, am fost nevoit să merg la spitale și stațiuni balneoclimaterice pentru tratamente adecvate, coroborate cu cele ale aparatului cardiovascular, din cauza blocului major de ramură stângă, asociat cu hipertensiunea arterială. Iar de un an de zile, asociat și cu operația de înlocuire a valvei aortice!

Ultima dată s-a întâmplat în perioada 19 – 30 mai 2025, fiind internat în Spitalul Județean de Urgență Zalău, secția Pneumologie, condusă de către domnul doctor Gabriel Ioan Gavriluț – medic primar pneumolog. Așa am ajuns sub tratamentul doamnei doctor Amalia Ioana GAVRILUȚ. Domnia sa este un ingenios medic primar pneumolog zălăuan, o personalitate certă a medicinii sălăjene și românești. Este și medic specialist alergologie și imunologie clinică, precum și doctor în științe medicale, având și un stagiu de pneumologie la Spitalul Universitar din Strasbourg (Franța) – un centru medical de excelență! Ca atare, doamna doctor Gavriluț are o mare recunoaștere în rândul zălăuanilor, sălăjenilor și nu numai, constatată de pacienții pe care i-a tratat în cei peste 15 ani de activitate practică.

Domnia sa este adeptă a promovării noutăților în nobila activitate, cu un desăvârșit profesionalism, fapt de care m-am convins în timpul tratamentelor medicale și în vizitele zilnice. De fiecare dată, a dat dovadă de multă răbdare și calm, de subtilitate și empatie, mărind încrederea mea în binefacerile unui tratament medical personalizat și repetat, sub diferite aspecte. Am urmat un examen clinic general și local, cu consulturi interclinice, analize de laborator, radiologie cu examene paraclinice (torace, cord), spirometrie, ecografie abdominală, tiroidă și toracică. Starea de externare este: ameliorat. Mi s-a prescris: continuarea tratamentului cronic bronhodilatator; aerosoloterapie (1-0-1, 3-5 zile/lună); gimnastică respiratorie ușoară cu spirometru respirator; efort în limita toleranței personale; regim desodat, cu alimentație și hidratare corespunzătoare; continuarea tratamentelor și monitorizărilor cronice; continuarea monitorizării prin medicul de familie; control/monitorizare pneumologică peste șase luni sau la nevoie.

În plus, felicit conducerea Spitalului Județean de Urgență Zalău, precum și pe cea a secției Pneumologie pentru renovarea tuturor compartimentelor medicale și a saloanelor pacienților, asigurându-se condiții moderne de desfășurare a activității, sub toate aspectele de funcționare!

La externare, rugând-o să-mi spună câteva cuvinte despre boala pulmonară, cea care mă chinuie de mulți, mulți ani de zile, doamna doctor Gavriluț a spus: „Pneumologia este știința care veghează aupra respirației noastre. Într-o lume afectată de poluare, fumat, infecții, schimbări climatice, sănătatea pulmonară devine o prioritate globală. Iar în pneumologie ne ocupăm de respirație și îmbunătățirea vieții pacienților cu boli respiratorii. O patologie frecvent întâlnită în practica pneumologică este bronhopneumopatia cronică obstructivă, cunoscută sub acronimul BPOC. Aceasta este mai mult decât o boală, e o condiție care răpește oamenilor libertatea de a respira. Este o boală heterogenă, cu evoluție lentă și tăcută, caracterizată prin simptome respiratorii cronice precum oboseală, tuse și producție de spută, din cauza anomaliilor inflamatorii prezente la nivelul căilor aeriene, care favorizează o obstrucție aeriană persistentă, frecvent progresivă, ducând la scăderea capacității de respirație. Sunt oameni care se trezesc cu tuse, respirație greoaie și oboseală, uneori înainte de a pune piciorul jos din pat. Printre cauze sunt: fumatul, poluarea, îmbătrânirea, expunerea profesională, factori genetici. În managementul acestei patologii sunt câteva subiecte cheie, importante pentru îmbunătățirea calității vieții: managementul simptomelor zilnice impactante, precum dispneea, pentru autonomia personală; controlul anxietății și depresiei legate de dificultățile curente pentru obligațiile zilnice; recunoașterea precoce a semnelor de infecție și acutizare pentru redresarea rapidă spre servicii medicale, exacerbările reprezentând episoade de risc crescut pe traseul bolii cronice, cu scăderea importantă a funcției respiratorii și, uneori, recuperarea dificilă a acesteia, similar cu infarctul miocardic pe boală cardiacă; nutriția este legată de respirație, subponderea aduce o susținere musculară și forță respiratorie reduse, iar supraponderea are un impact negativ secundar; tehnicile de utilizare a inhalatoarelor și nebulizatoarelor sunt extrem de importante, tratamentul nu poate vindeca boala, dar o poate încetini. De aceea, o abordare individualizată în funcție de particularitățile bolii fiecăruia este esențială și reprezintă ceea ce încercăm să practicăm acum: medicina individualizată, bazată pe înțelegerea fenotipului bolii fiecărui pacient, urmată de aplicarea celui mai bun plan de management terapeutic pentru o calitate a vieții cât mai bună, grija pentru viață, pentru aerul pe care îl respirăm și pentru fiecare moment trăit fără durere sau efort. Pentru că respirația contează! Iar în spatele fiecărei respirații salvate stă un pneumolog, precum și știința care dă speranțe. Și, poate, într-adevăr, «măsurarea vieții omului nu este în funcție de timp, ci de buna ei folosire, dar o viață trăită pentru alții este o viață care merită», cum zicea Octavian Paler”.

În această circumstanță, vă mulțumesc mult, doamnă doctor Amalia Ioana Gavriluț pentru modul în care m-ați tratat, precum și pentru tratamentul recomandat acasă, continuând cu cel adecvat patologiilor asociate! Și, deopotrivă, le mulțumesc doamnelor asistente și infirmiere pentru contribuția la desfășurarea întregii activități medicale și cea de asigurare a bunelor condiții de spitalizare! Să vă bucurați de multă sănătate, într-o viață lungă și prosperă!

Cu deosebită recunoștință și aleasă prețuire!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei