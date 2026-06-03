Intervenții pe drumul care leagă DN1 de limita județului Sălaj

Vești bune pentru șoferii sălăjeni care circulă spre Cluj prin sudul județului. Ample lucrări de întreținere au fost demarate de autorități pe Drumul Județean 108A, pe sectorul cuprins între localitățile Ciucea și Vânători, până la limita cu județul Sălaj. Acestea vizează sectorul de drum în lungime de peste șapte kilometri, situat între pozițiile kilometrice 0+000 și 7+392.

Operațiunile, demarate de Consiliul Județean Cluj, urmăresc atât întreținerea părții carosabile și a platformei drumului, cât și înlăturarea pietrișului, criblurii și a materialelor aduse pe carosabil de ploi și viituri. Totodată, sunt realizate lucrări de întreținere a îmbrăcăminții asfaltice prin frezarea zonelor deteriorate și tratarea burdușirilor și a tasărilor.

De asemenea, acostamentele vor fi aduse la profil, vor fi decolmatate camerele de cădere, iar pentru asigurarea esteticii rutiere se vor efectua lucrări de tăiere a lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, precum și curățarea acostamentelor din zona parapetelor.

În această etapă sunt executate lucrări de întreținere a șanțurilor și acostamentelor, precum și de tăiere a vegetației din vecinătatea drumului și din zona parapeților.

Odată cu finalizarea lucrărilor de întreținere demarate de autoritățile din județul vecin, șoferii sălăjeni și ceilalți participanți la trafic care tranzitează această rută importantă vor beneficia de condiții mai bune de circulație. Totodată, locuitorii din zonă vor avea un acces mai rapid și mai sigur către Drumul Național 1, una dintre cele mai importante artere rutiere din regiune.