Un magazin din Brădet ne întâmpină cu… deșeuri

Comerțul în Zalău este încă departe de a fi la un nivel european. Dacă în privința diversității mărfurilor și a interioarelor magazinelor mari sau mici nu suntem mai prejos decât magazinele de brand din Europa, la capitolul civilizație și respect pentru localnici, oraș și mediul înconjurător, se pare că mai avem de învățat. Magazinul aparținând societății „Profi Food SRL”, unitatea din cartierul Brădet, dovedește zilnic faptul că depozitarea deșeurilor menajere în saci și a celor reciclabile sub formă de stive în fața magazinului, reprezintă o stare de normalitate. Nu contează că magazinul se află la drumul mare (la propriu, pentru că strada Gheorghe Doja face parte din Drumul European 81), foarte aproape de poarta municipiului. Nu e important nici faptul că gunoiul este depozitat zi de zi în fața stației de autobuz și nici că este lăsat pe marginea trotuarului. Înainte de a scrie acest articol, pentru că am înțeles importanța acestui magazin în urbea noastră, dar și seriozitatea de care acest brand a dat dovadă mereu în relația cu clienții, le-am rugat pe doamnele responsabile din magazin, de două ori, să renunțe la acest obicei. Nu s-a întâmplat nimic și zi de zi gunoiul (altul în fiecare zi) este lăsat lângă trotuar, practic lângă stația de autobuz, deși atât legea cât și bunul simț interzic acest lucru cu desăvârșire. Magazinul mai are un coș de gunoi la intrare – un lucru foarte bun și util – dar și un tomberon de capacitate mare, pus din nefericire, tot lângă ușa de la intrare, în partea laterală. Practic, magazinul este străjuit de deșeuri. Desigur, fiecare comerciant poate spune că face ceea ce dorește cu spațiul din fața magazinului. Doar că atât noi, cât și cititorii, considerăm că o astfel de atitudine este nepermisă, indiferent de locul în care se află amplasat magazinul, cu atât mai mult cu cât este la stradă și lângă de stația de autobuz. Este greu de imaginat cum niciodată nicio autoritate locală sau județeană nu a trecut pe lângă acest magazin astfel încât această situație să nu mai continue. Există fotografii pe care le-am primit și de la cititori în nenumărate rânduri, însă am decis să fotografiem și noi acest spațiu timp de aproape o lună, în fiecare zi la ore diferite, pentru ca inclusiv cei responsabili să înțeleagă că ne dorim un comerț de bun-simț și magazine care să nu ne facă orașul să arate în acest fel. Pentru că, dacă acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim atunci când în cartierul în care locuim se deschide un nou magazin, cu siguranță mai bine nu le mai avem sau să așteptăm ca spațiile să fie ocupate de comercianți care ne respectă atât pe noi, cât și mediul înconjurător și imaginea orașului. Soluțiile, pentru că sigur există soluții, ar trebui găsite și adoptate în cel mai scurt timp de autorități pentru că altfel, de la sine sau prin decizia celor care răspund de acest magazin, nu se va întâmpla nimic.

