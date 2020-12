Un copil de 9 ani este cel mai bine plătit star de pe Youtube în 2020

Ryan Kaji, în vârstă de 9 ani, s-a clasat pe primul loc în topul Forbes al celor mai bine plătite staruri de pe YouTube pentru al treilea an consecutiv, devansând alte personalităţi precum Jimmy Donaldson (cunoscut ca Mr. Beast), David Dobrik, make-up guru Jeffree Star şi Anastasia Radzinskaya, în vârstă de 6 ani, scrie News.

Din 1 iunie 2019, până la 1 iunie 2020, Kaji a câştigat 29,5 milioane de dolari iar videoclipurile lui au fost vizualizate de 12,2 miliarde de ori.

Este urmat de Doanldson, un nou intrat în lumea YouTube, care a avut încasări de 24 de milioane de dolari şi trei miliarde de vizualizări.

Pe locul trei este Dude Perfect, un grup format din cinci fraţi (Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones şi Tyler Toney) care distribuie videoclipuri cu ei în timp ce fac activităţi, precum jocuri cu săbii laser şi pistoale cu bile. Ei au câştigat aproape 23 de milioane de dolari cu 2,77 miliarde de vizualizări.

Radzinskaya a câştigat 18,5 milioane de dolari anul trecut, Dobrik a avut 15,5 milioane de dolari şi Star – care a pierdut câteva contracte – a adunat 15 milioane de dolari.

Canalul lui Ryan Kaji, care are deja 41,7 milioane de abonaţi (aproape dublu faţă de cei 23 de milioane de abonaţi din 2019), difuzează videoclipuri care îl prezintă pe băiatul născut în statul american Texas în timp ce desface cutii de jucării, realizează experimente de tip DIY (Do It Yourself), testează jocuri video şi îi învaţă pe tinerii internauţi cum să execute o serie de activităţi precum spălatul pe dinţi, potrivit revistei People.

