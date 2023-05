Trei școli și grădinițe din Sălaj vor primi calculatoare prin proiectul Dăm Click pe România

„Ateliere Fără Frontiere” continuă și în acest an programul de donații de calculatoare cu alte 2.000 de echipamente IT recondiționate care vor ajunge pe băncile școlilor din România, în prima parte a ediției „Dăm Click pe România” 2023. Cea de-a doua parte va avea loc în toamnă, când se vor dona alte 2.000 de echipamente IT recondiționate.

„Dăm Click pe România” este un program al Asociației „Ateliere Fără Frontiere” care urmărește digitalizarea educației din România și scăderea decalajului educațional prin echiparea cu infrastructură digitală a organizațiilor educaționale ce activează în mediul rural sau urban marginalizat: grădinițe, școli, licee, organizații non-guvernamentale sau instituții publice cu caracter social.

În prima parte a ediției din anul 2023, programul va ajunge la un total de 135 de organizații educaționale care activează în comunități defavorizate. Printre ele se află și trei instituții educaționale din județul Sălaj:

– Grădinița cu P. P. nr. 12 Zalău

– Școala Gimnazială „Traian Crețu” Năpradea

– Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău

M. S.