„Trâmbița piticului”, condimentul minune din pădurile Sălajului

Mulți nu o cunosc, se feresc de ea datorită formei ciudate pe care o are. Este neagră, unii o asociază cu forma unei urechi umane, iar alții consideră că seamănă cu un fel de trompetă, de aici și denumirea populară de „trompeta piticului”. Această ciupercă s-a găsit din abundență în ultimele săptămâni în pădurile Sălajului, este comestibilă, iar cei care o cunosc spun că este un deliciu, o ciupercă ce poate deveni un condiment extrem de aromat.

Ciuperca se distinge prin aroma sa foarte puternică, apreciată în bucătăriile exclusiviste. Cunoscătorii o pun la uscat și o transformă într-o pulbere, un condiment folosit pentru aroma puternică. Ciuperca este ușor de recunoscut, dar dificil de observat din cauza culorii pe care o are și este inconfundabilă datorită culorii și a formei. „Gustul ei este deosebit. Trâmbița piticului are un miros foarte puternic, asemănător cu cel al caiselor. Carnea ciupercii este subțire, fragilă și are o culoare gri-negricioasă. Trâmbița piticului conține multe proteine și vitamina C, poate fi întâlnită în păduri de foioase sau mixte, peste tot în emisfera nordică. De fiecare data este întâlnită acolo unde cresc și mușchi. Este găsită în pădure începând cu luna iunie și până în noiembrie. Are o calitate deosebită și se utilizează mai ales pentru a da gust mâncării. Modul recomandat pentru a găti această ciupercă este prin uscare și măcinare. Prin deshidratare, ciuperca poate fi conservată timp îndelungat, iar gustul și mirosul ei devin mult mai puternice, asemănătoare cu cele ale trufei”, se arată în prezentarea celor de la www.gradinapadurii.ro.

Foto: Cristina Brindea