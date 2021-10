„TOP 100 ROMÂNESC” pentru proiectul „Romanian United Fund” coordonat de zălăuanul Mihai Lehene

Proiectul „Romanian United Fund” coordonat de Mihai Lehene, un zălăuan stabilit de ani de zile în S.U.A și implicat în nenumărate activități de promovare și sprijinire a românilor din America, dar și a României, a primit distincția „TOP 100 ROMANESC”. Premiul a fost decernat cu ocazia evenimentului RePatriot Summit 2021, la Sinaia.

sursa foto: Mihai Lehene

Despre RUF-Romanian United Fund, Mihai Lehene ne-a scris: „activitatea este destul de diversă, dar misiunea este <Connect, Inspire, Belong>. Ne dorim să conectăm diaspora, sa inspirăm oamenii să se implice și să creăm o comunitate din care simt și sunt mândri că fac parte. În ultimii doi ani am creat o școală online pentru diaspora și am finanțat 40 de proiecte în România, din contribuția a 25.000 de donatori, în cuantum de peste un milion de dolari – cele mai multe fonduri au fost donate în perioada Covid”. „PREMIUL <TOP 100 ROMANESC> merge la uimitoarea echipă RUF-Romanian United Fund care a făcut totul posibil! Am crescut împreună, de la o mică echipă de voluntari și membri fondatori din Chicago, la o organizație globală, recunoscută ca fiind printre cei mai buni făcători de schimbări din Diaspora Românească. Tot ce am realizat a fost pentru că avem o comunitate incredibilă la nivel mondial (cu un < jos pălăria> special pentru comunitatea noastră natală din Chicago), și prin contribuțiile a peste 25.000 de donatori din peste 50 de țări. Rezultatele noastre nu ar fi fost posibile fără uimitoarele noastre organizații comunitare partenere. Ne inspirați, proiectele voastre sunt proiectele voastre prin care ne ridicăm dorința de a promova măreția în comunitățile noastre românești și cu siguranță nu fără sprijinul celor 36 de Îngeri fondatori: oameni de afaceri și profesioniști din întreaga lume care susțin cheltuielile de funcționare ale organizației noastre, astfel încât să ne putem ține promisiunea de donații 100 %. Mulțumesc, pentru că m-ați ajutat să promovez misiunea noastră. Aștept cu nerăbdare următorul nostru capitol minunat: construirea unui centru comunitar puternic deținut de o familie în Chicago. Da, < mă bag!>, a scris Mihai Lehene pe contul său de facebook. În fiecare an, oameni de afaceri din toată lumea se reunesc la RePatriot Summit. Anul acesta, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie, are loc cea de-a șasea ediție a celui mai mare summit dedicat Diasporei românești, care a adus împreună peste 300 de antreprenori și oameni de succes, români de pretutindeni.

Sursa foto: Mihai Lehene