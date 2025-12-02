Testări gratuite pentru sălăjeni

Sălăjenii asigurați și cei neasigurați în sistemul public de asigurări de sănătate care prezintă semne sau simptome sugestive, beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatitic B și testare pentru virusul hepatitic C. Analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide și este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii. Testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate și se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. Persoanele interesate de efectuarea acestor tipuri de testări pot cere informații suplimentare de la medicii de familie sau de la medicul specialist.

