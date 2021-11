Țara permiselor, diplomelor și certificatelor false

László László

Inventivitatea, aviditatea și prostia umană sunt nelimitate. Ai noștri sunt inventivi în a fenta legea. Legea care este socotită ca un obstacol doar pentru cei cinstiți (sensul local al termenului „proști”) și fiind doar facultativă pentru cei care sunt șmecheri sau, alt termen autohton, „descurcăreți”. Că de mult s-au găsit (se găsesc) posibilități de a sări peste lege pe filiera pcr (pile/cunoștințe/relații), doar să știi la ce ușă să bați cu ploconul.

Dacă nu ai chef de lucru sau de școală, te îmbolnăvești subit și obții concediu medical sau scutire (motivare) medicală pentru muncă sau școală. Dacă te gândești pe termen mai lung, atunci există posibiliatea pensiei de boală. Pensie de boală cu acte în regulă, dar între timp poți muncii la negru în România, sau pentru bani frumoși în Austria sau Germania. Ai doar obligația de a se prezenta anual în fața unei comisii medicale pentru prelungirea pensiei respective. Ești liniștit, ai uns bine unde trebuie și pensia ți se va prelungii fără durere de cap. Cum spunea unul: – Dau la doctorul pensia mea de boală pe o lună, ori în cel mai prost caz pensia pe două luni, și în restul anului pensia îmi intră în cont. Și doctorul câștigă ceva și eu iau ceva. Colaborăm de minune. Ce câștig în plus muncind la negru sau în străinătate – e bonusul meu. Eu muncesc, eu câștig… . Numai noi fraierii plătim contribuții și alții beneficiază de ele pe nedrept.

Ai nevoie de diplomă de bac, se poate rezolva, contra cost. Vrei diplomă de licență (și nu ai chef, timp și nici talent la carte), la facultățile private merge ușor. O personă a povestit că în anii studenției la o fabrică de diplome metoda era simplă: odată pe an vizitai instituția – în septembrie ca să plătești la secretariat taxa de școlarizare. Unii mai delăsători făceau această vizită de două ori pe an, adică în fiecare semestru. La absolvire proful aducea lucrări de licență gata făcute de alții. Le vindea la 200 de euro bucata, trebuia scris doar numele candidatului și a filialei facultății. Respectivul candidat a vrut să negocieze prețul, doară era la științe economice. Însă s-a înșelat, că proful i-a ținut prima lecție în patru ani, din care esența a fost: și sărac și cu pretenții! Nu-ți convine, pune-te pe carte și fă o lucrare de minimum 70 de pagini, cu referințe și bibliografie ca lumea. Îți ia vreo 3-4 luni. Cât câștigi în 3-4 luni? Să zicem lunar 500 de euro. Deci te-ar costa 1500-2000 de euro, iar eu îți servesc garantat 100 % la 200 de euro. Nu fi ingrat și mai ales să nu te pui rău cu mine!

Omul nostru și-a cerut scuze și a plătit repede suma cerută. Iar de două decenii este licențiat în economie și lucrează la stat cu elan. Pardon: se face că lucrează și se plictisește toată ziua în fața unui calculator.

Vrei permis și cât de repede? Se poate rezolva. Periodic DNA-ul sau poliția face o escală la câte un serviciu județean de permise, dar industria permiselor false totuși înflorește. Și cei cu permise false fac ravagii în circulație. Să recunoaștem, nu doar ei, că mai sunt mulți care fac acest lucru cu permisul legal obținut, iar alții fără permis sau cu permisul suspendat. Cei care-și cumpără sau vând permise sunt inconștienți ce periculoși sunt pentru viețile nostre… Dar ei nu au vreo remușcare sau mustrare de conștiință. Pentru unii, permisul să iasă, iar pentru partea cealaltă banul…

Mai nou, sunt la modă și certificatele de vaccinare false. S-au descoperit mai multe rețele cu vaccinare la chiuvetă, ori metoda certificatelor false. Cei care vând sunt lacomi și inconștienți. Dar vorba aceea, banul să iasă! Cei care cumpără aceste cerificate se cred deștepți, dar de fapt sunt proști: pun propria viața în pericol, că vaccinul asigură o protecție de peste 90 %, dar actul fals nu asigură protecție. Mai pun în pericol viața și sănătatea altora, dar ce poți să aștepți de la ei? Că întrețin corupția și practicile periculoase și ilicite? Nu cred că le pasă.

Și lumea din jur văzând că în România există rețele de falsificare a certificatelor de vaccinare, deja ne impune alte restricții. Pe lângă certificat, trebuie să prezinți și un test etc. Iarăși devenim nu doar proștii Europei, dar și leproșii ei. Pentru ce? Pentru că avem șmecheri și descurcăreți printre noi. Pentru că ne încadrăm perfect la categoria de țara tuturor posibilităților și imposibilităților. Cu brio.