Știați că parfumurile pot fi afrodiziace? Top cinci parfumuri cu feromoni

Realizate din diferite ingrediente, precum uleiuri, ierburi și chiar anumite condimente, parfumurile reprezintă, pentru multe persoane, un fel de semnătură invizibilă. În ultimii ani, însă, a început să se vorbească tot mai mult despre parfumurile cu feromoni, a căror putere este greu de replicat, căci acesta ”funcționează” ca un fel de ”machiaj” unic al corpului.

Parfumurile cu feromoni au efecte afrodiziace, căci acestea combină diferite tipuri de hormoni eliminați de corp, precum androstenon, androstenol, copulins sau androsteron, cu scopul de a genera un anumit tip de comportament.

Fie că are o aromă dulce sau picantă, proaspătă sau florală, intensă sau mai puțin intensă, un parfum cu feromoni are rolul de a declanșa anumite reacții chimice, ajutând la cucerirea persoanelor de sex opus. Grație diferitelor combinații de ingrediente, un astfel de parfum încurajează eliberarea moleculelor de feromoni în corpul nostru prin note aromatice puternice.

Descoperă cinci exemple de parfumuri cu feromoni, mai jos:

Parfum Lyon de la Infinite Love

Printre cele mai bune parfumuri de primăvară pentru femei se numără Lyon de la Infinite Love. Acesta este un parfum floral, având arome de lămâiță, anason, dar și de trandafir ce completează perfect aromele de magnolie și bujor, ceea ce-l face să fie perfect pentru zilele calde ale sezonului de primăvară.

Scandal, Jean Paul Gaultier

Gândit special pentru femeile care vor să cucerească, care sunt îndrăznețe, acest parfum este un accesoriu perfect. Este dulce, are subtonuri florale și, în plus, este ideal pentru a fi purtat seara ori la ocazii deosebite. Sticla în care se găsește are, de asemenea, un design unic și deosebit, acel capac reprezentat niște picioare avântate în aer, într-o poziție îndrăzneață, rezonează perfect cu numele ales, și anume Scandal.

Coco Mademoiselle

Acest parfum poate că nu este cel mai popular din gama Chanel, dar este, cu siguranță, cel mai interesant, fiind gândit pentru femeile care își doresc să se simtă sexy. Notele florale îți conferă un plus de senzualitate ori de câte ori alegi să folosești acest parfum. Coco Mademoiselle reprezintă o combinație deosebită de flori de portocal, cu bergamotă și mandarin. Nu lipsesc nici aromele de trandafiri, iasomie și floare de ylang-ylang, în timp ce notele de mosc alb și vanilie orientală transformă acest parfum într-un accesoriu memorabil.

Parfum Sofia de la Infinite Love

Ideal pentru reprezentantele sexului frumos și potrivit pentru a fi purtat în zilele de primăvară, acest parfum oriental este realizat din flori și coriandru, și anume coriandru, garoafă și ambra, fapt pentru care persistă până la nouă ore.

Parfum Colombia, K-211 de la Infinite Love

De asemenea, dacă preferi parfumurile dulci, cu note florale, atunci în primăvara acestui an trebuie să folosești parfumul Colombia. Gândit special pentru femeile care vor să se simtă irezistibile, acesta combină note de portocale, iasomie și ceară de albine, fapt pentru care este dulce și persistă până la nouă ore. De asemenea, îl găsești în sticlă de 50 sau 100 ml.

Tom Ford Velvet Orchid

Velvet Orchid este un parfum floral, oriental, de la Tom Ford ce a fost lansat în 2014 și care a fost gândit special pentru a redefini senzualitatea clasicului Black Orchid. Recomandat femeilor care își doresc să se simtă seducătoare și de neoprit, acest parfum combină note de orhidee catifelată și orhidee violet, care crește în sălbăticia coastei de sud a Braziliei. Se regăsesc, de asemenea, note de floare de portocal, de trandafir, narcisă și zambile nu lipsesc nici lemnul de santal și aroma de vanilie.

Așadar, indiferent unde mergi și ce fel de ținute porți, alege să le accesorizezi cu un parfum care să te reprezinte, care să te ajute să-ți creezi practic o semnătură invizibilă.