Săptămână de acțiuni în traficul din Sălaj. Opt zone de risc, în atenția polițiștilor

Polițiștii rutieri și de ordine publică sălăjeni au desfășurat o amplă acțiune în sistem integrat, la nivelul întregului județ, pe parcursul unei săptămâni, în perioada 12-18 ianuarie.

Scopul autorităților l-a reprezentat prevenirea și combaterea factorilor ce conduc la producerea accidentelor rutiere, acțiunea fiind parte a unui plan derulat la nivelul întregii țări.

Acțiune destinată pietonilor sălăjeni

Activitățile au fost dedicate, în mod special, pietonilor, una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic, având în vedere numărul accidentelor rutiere în care aceștia au fost implicați pe parcursul anului trecut.

Activități în zone cu risc ridicat

Polițiștii rutieri au acționat în zonele cu risc ridicat, în special în apropierea trecerilor pentru pietoni, a intersecțiilor aglomerate și în zonele urbane intens circulate, urmărind prevenirea accidentelor rutiere cauzate de abaterile comise de pietoni. În cadrul acțiunii au fost monitorizate opt zone de risc.

Mai mult, oamenii legii au verificat modul de respectare a regulilor privind traversarea străzii, deplasarea pietonilor pe partea carosabilă, dar și comportamentul acestora în apropierea mijloacelor de transport în comun.

Acțiuni dedicate educației rutiere

Totodată, au fost desfășurate patru acțiuni de educație rutieră, având ca scop conștientizarea pietonilor cu privire la riscurile la care se expun prin nerespectarea normelor de circulație.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat nereguli, în urma cărora au aplicat un număr de 248 de sancțiuni contravenționale.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

„Pentru siguranța dumneavoastră, respectați normele rutiere și manifestați un comportament preventiv în trafic”, mai transmit autoritățile sălăjene.