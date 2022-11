Sprijin pentru categoriile vulnerabile: 1.400 lei ajutor pentru plata facturilor la energie

Categoriile vulnerabile vor primi, în 2023, un ajutor pentru plata facturilor la energie, în valoare de 1.400 lei. Banii vor fi împărțiți în două tranșe a câte 700 lei fiecare, care vor fi distribuite în lunile februarie și septembrie din anul următor. Ajutorul este destinat plății datoriilor curente ori restante la: electricitate, gaz, lemn de foc, agent termic în sistem centralizat, butelii, păcură, peleți sau orice alte materiale de încălzire.

Beneficiarii sunt:

pensionari din sistemul public de pensii, cu vârsta peste 60 ani și venituri sub 2.000 lei/lună;

persoane care încasează pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, cu venituri sub 2.000 lei/lună;

persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei/lună;

familiile care primesc alocație de susținere;

persoanele care primesc ajutor social.

Pentru acest program, Guvernul a alocat 4 miliarde lei, bani proveniți din fonduri europene. Voucherele vor fi distribuite prin Poșta Română.

