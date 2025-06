Sporurile pentru condiţii vătămătoare, uniformizate la nivel naţional

Limitarea sporului pentru condiţii vătămătoare pentru angajaţii din sistemul public la 300 de lei se va aplica fără excepţii, anunţă ministrul Muncii, Florin Manole. El precizează că există avizele tuturor ministerelor pentru implementarea unei astfel de măsuri, Manole arătând că actul normativ care va limita acest spor va fi discutat într-o şedinţă viitoare a Comitetului Economic şi Social, transmite news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că proiectul de act normativ care prevede limitarea la 300 de lei a sporului pentru condiţii vătămătoare a primit avizele tuturor ministerelor.

”Tehnic vorbind, cea mai simplă explicaţie a actului normativ era că plafonarea de la 1.500 coboară la 300 de lei şi în al doilea rând nu mai sunt acele praguri intermediare între 0 şi 1.500 de lei cum erau înainte, sau între 0 şi 300 de lei, cum ar fi fost aici. Acum este un singur nivel, acela de 300 de lei. Am început evaluarea de la administraţia publică, însă apoi am mers către toate anexele legii salarizării. Este parte din programul de guvernare. Am anunţat că în legătură cu unele sporuri vor exista intervenţii. Astăzi a fost în primă lectură în şedinţa de guvern, avizele tuturor ministerelor există. Observaţii, pentru că au existat şi observaţii, au fost înglobate şi actul este acum într-o formă care poate primi un aviz, nu aş putea să anticipez dacă favorabil sau nefavorabil, într-o următoare şedinţă a Comitetului Economic şi Social”, a declarat Florin Manole, vineri seară, într-o intervenţie la România Tv.

Întrebat dacă vor fi excepţii şi dacă unele ministere vor avea un plafon mai ridicat al acestui spor, ministrul a răspuns: ”Nu vor fi excepţii de niciun fel”.

”Toate anexele legii salarizării unde se aplica acest spor vor suferi modificări identice. Dar, în acelaşi timp, sunt şi alte sporuri. Ideea de a exista sporuri nu este o idee greşită sau absurdă, e în lege, e normal să existe, însă reducerea lor a fost o decizie pe care a anunţat-o actualul guvern încă în timpul constituirii majorităţii”, a subliniat Florin Manole.

El a explicat că, în condiţiile în care persoanele cu funcţii de conducere primeau un spor de condiţii vătămătoare mai mare decât subalternii lor, de acum înainte sporul va avea o valoare unică.

