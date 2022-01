Şomajul tehnic – varianta 2022. Va fi decontat de stat şi se acordă până în 31 martie

Angajaţii care în această perioadă au activitatea suspendată sau le-a fost limitată din cauza pandemiei de Covid-19 pot beneficia de câteva măsuri de protecţie. Şi asta graţie unei Ordonanţe de urgenţă aprobată de guvern, valabilă până la finalul lunii martie. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, actul normativ prevede că în intervalul 20 ianuarie – 31 martie, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, conform Codului muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75 la sută din câștigul salarial mediu brut ( 6.095 de lei) prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs. De prevederile ordonanței beneficiază salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă. Indemnizaţia este în sumă brută fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile Codului fiscal. În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ și obţine venituri la nivelul indemnizaţiei, acesta nu beneficiază de prevederile ordonanței. Însă, dacă toate contractele sunt suspendate în condițiile acestei ordonanțe va beneficia de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru salariaţi diferiţi, atât acordarea indemnizaţiei de șomaj tehnic, dar și decontarea indemnizaţiei reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind reducerea timpului de muncă. De asemenea, pe parcursul unei luni, dar pentru perioade diferite, angajatorii pot beneficia pentru un salariat, atât de indemnizaţia de șomaj tehnic cât și de decontarea indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă. Ca urmare, perioadele în care salariatul are contractul de muncă suspendat și perioadele în care are programul de lucru redus, nu se pot suprapune, fiind obligatorie atât încadrarea corectă, cât și respectarea dispozițiilor legale incidente. De prevederile acestei ordonanțe pot beneficia și alte categorii de persoane: profesioniştii reglementaţi de <LLNK 12016 0853 262 3 72>Codul civil, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, dar şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza <LLNK 12005 1 13 201 0 16>Legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Share Tweet Share