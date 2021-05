Sfaturi practice pentru o bucătărie de vis

Bucătăria este inima casei. Aici nu doar gătim, ci petrecem timp de calitate alături de cei dragi. De altfel, studiile arată că stăm în bucătărie cel puțin un sfert din timpul petrecut acasă. Prin urmare, atenția pe care o acordăm acestui spațiu trebuie să fie pe măsura importanței pe care o are în viața noastră. Cu alte cuvinte, mai ales în această perioadă, renovarea bucătăriei ar trebui să fie în capul listei de priorități.

Cum trebuie să arate o bucătărie perfectă

Principala caracteristică pe care e bine să o urmărim când vine vorba de transformarea bucătăriei este funcționalitatea. Deși pare greu de crezut, dacă lucrurile sunt bine gândite de la început, se economisește foarte mult timp atât cu prepararea meselor, cât și cu păstrarea ordinii și curățeniei. Deoarece spațiile alocate bucătăriilor diferă, pentru a găsi cea mai bună soluție recomandarea este să apelăm la un specialist. Acesta va ține cont de preferințele noastre, dar experiența și cunoștințele îl vor ajuta să le integreze într-un concept practic, care sigur ne va face viața mai ușoară. Iar, pentru că tot a venit vorba despre gusturi, bucătăria perfectă este cea în care ne simțim bine. Prin urmare, e indicat ca bucătăria să se potrivească cu personalitatea noastră. Și aici e însă o problemă, deoarece nu trebuie să iasă din stilul în care avem amenajată întreaga locuință. Cu perseverență și cu un pic ajutor specializat, vom putea însă armoniza idei și concepte pentru a obține o bucătărie de vis.

Sugestii practice pentru alegerea materialelor

Indiferent că este vorba de amenajarea unei bucătării dintr-o locuință nouă sau de o renovare, trebuie să angajăm un meseriaș bun. Poate este destul de complicat în această perioadă, dar priceperea și experiența acestuia pot face diferența între un proiect reușit și un eșec. Aici referințele și recomandările personale joacă un rol important. Încercați să evitați soluții găsite la întâmplare pe internet.

Odată identificat meșterul potrivit, va trebui să alegem gresia și faianța. Mulți specialiști sugerează ca blatul și gresia din bucătărie să aibă aceeași culoare. În realitate, aceasta este varianta simplă, în care nu prea există loc de greșeală. Totuși, deși este mai riscant, dacă există siguranță și bun-gust, se poate alege orice nuanță: singura regulă este ca mobilierul, gresia și faianța să se completeze armonios. În funcție de stilul ales, există și soluții care prevăd înlocuirea gresiei și a faianței cu travertin, marmură sau alte variante de piatră naturală. De asemenea, se poate alege o faianță mozaic, care are rolul de a dinamiza spațiul.

Dacă se folosește gresie, e indicat ca aceasta să fie rezistentă, pentru trafic intens. Explicația este simplă: în bucătărie se petrece mult timp și se folosesc multe vase, iar asta face ca micile accidente casnice să devină o obișnuință. Prin urmare, e important ca gresia să nu se spargă în momentul în care scăpăm jos o oală sau un pahar. Tot aici, e important modul în care este montată gresia și adezivul folosit. AdePlast are una dintre cele mai variate game de adezivi de pe piață, aceștia fiind potriviți pentru toate tipurile de lucrări la care vă puteți gândi. De exemplu, recunoscut pentru rezistența și aderența ridicată, prelucrarea ușoară și flexibilitatea ridicată, AF 11+ Porzellano este un mortar adeziv pentru plăci porțelanate care se poate folosi atât la interior, cât și și exterior, în spații umede sau uscate. Dacă alegeți o gresie de dimensiuni mari sau o placare cu marmură și cu alte tipuri de piatră naturală, este recomandat mortarul adeziv MARMOREX, care are o serie de proprietăți de invidiat, fiind extrem de rezistent și flexibil.

Montajul gresiei și faianței

Pentru a fi sigur că meseriașul face o treabă bună, e bine să cunoaștem câteva lucruri despre cum se montează gresia și faianța. În primul rând, e important ca suprafețele să fie plane și curate. Apoi se poate aplica o amorsă, al cărei rol este îmbunătățirea aderenței suprafeței.

Urmează apoi o parte extrem de importantă, prepararea și aplicarea adezivului. Adezivul se întinde pe suport în strat de 4-5 mm, după care se trage la piaptăn cu gletieră zimțată 6-10 mm, în funcție de dimensiunea plăcilor. În mare, pentru a evita uscarea amestecului, e nevoie de să se acopere o arie de aproximativ 6 plăci ceramice. Timpul pentru lipire este de 20-25 de minute. La exterior adezivul se aplică atât pe suport, cât și pe placa ceramică, astfel încât suprafața de contact prin adeziv să fie de 100%. Pentru simetrie, la aplicarea fiecărei plăci trebuie puse distanțiere de plastic. Ultima parte a lucrării este reprezentată de aplicarea chitului pentru rosturi, dar asta numai după ce trece măcar o zi de la montajul gresiei sau faianței. Aici tot AdePlast are soluția prin chitul de rosturi aquastatic pentru 2-6 mm – QK-6.

După ce am încheiat această etapă, mai avem de mobilat și de utilat bucătăria. Aici, opțiunile sunt atât de variate, însă singurele limitări pe care le putem avea fiind cele de spațiu și de buget. Totuși, echipele care se ocupă de lucrări trebuie urmărite cu atenție pentru că e important să avem garanția unui lucru bine făcut. De exemplu, în momentul în care este montată chiuveta de bucătărie, e bine să ne asigurăm că este folosit un silicon sanitar cu proprietăți deosebite. Un asemenea produs este Sanisil, de la SIKA, care este recunoscut pentru rezistența sporită pe termen lung la ciuperci și mucegai, dar și pentru elasticitate și flexibilitate.

O altă soluție inspirată este Sikasil Pool, un silicon monocomponent neutral, recomandat pentru piscine, dar care poate fi utilizat și în alte zone cu umiditate permanentă, având rezistență foarte mare la apă, clor și fungi.

Odată ce știm toate acestea, nu mai avem decât să ne apucăm de treabă. Trebuie însă reținut că secretul reușitei stă în găsirea unor specialiști de încredere și în folosirea unor produse de calitate superioară.

