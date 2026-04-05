Semnificația zilei de Florii

Ziua de Florii este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, fiind celebrată cu o săptămână înainte de Paște. În tradiția creștină, această zi amintește de intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim, moment în care mulțimea l-a întâmpinat cu ramuri de finic și cu strigăte de bucurie. Acest eveniment este relatat în toate cele patru Evanghelii din Biblie și marchează începutul Săptămânii Patimilor.

În multe țări creștine, inclusiv în România, ramurile de finic au fost înlocuite cu ramuri de salcie, deoarece acestea sunt mai ușor de găsit în această perioadă a anului. Credincioșii duc ramuri de salcie la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi le păstrează în case sau la icoane, considerând că aduc protecție și binecuvântare pentru familie și gospodărie.

Sărbătoarea Floriilor are și o puternică dimensiune simbolică. Ea reprezintă speranța, renașterea naturii și apropierea marii sărbători a Învierii. În același timp, amintește de contrastul dintre bucuria cu care Isus a fost primit în Ierusalim și suferința care urma să vină în zilele următoare.

În tradiția populară românească, Florii este și ziua în care sunt sărbătoriți toți cei care poartă nume de flori, precum Florin, Florina, Violeta, Crina sau Narcisa. Astfel, sărbătoarea capătă și o dimensiune socială și familială, fiind un prilej de felicitări și bucurie.

De-a lungul timpului, în jurul acestei zile s-au format numeroase obiceiuri și credințe populare. În unele regiuni, ramurile de salcie sfințite sunt folosite pentru a proteja gospodăriile de furtuni sau pentru a aduce sănătate oamenilor și animalelor. De asemenea, se spune că dacă vremea este frumoasă de Florii, atunci și Paștele va fi senin.

Prin simbolurile și tradițiile sale, ziua de Florii rămâne o sărbătoare a credinței, a speranței și a bucuriei, pregătind sufletele credincioșilor pentru marea sărbătoare a Învierii.