Şeful UNTOLD Cluj îl critică pe Arafat

Edy Chereji, director de comunicare al marilor festivaluri UNTOLD şi NEVERSEA, se declară nemulţumit de ultimele declaraţii ale şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, care a sugerat că nici în 2021 nu vor putea fi reluate marile evenimente dedicate publicului amator de concerte şi festivaluri, informează G4Media.

„Personal, mă îngrijorează declaraţia dlui Arafat, de aseara de la Digi24, deoarece ma întreb dacă dumnealui chiar înţelege cum funcţionează sectorul cultural şi industria de evenimente, cum este afectat întregul lanţ valoric al industriei şi care sunt efectele economice ale încă unui an de pauza, dacă nici măcar nu se încearcă gasirea unor soluţii pentru restartarea acestei industrii”, a scris Chereji pe contul său de facebook.

Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, declarase duminică referitor la marile festivaluri a căror organizare a început deja şi care ar urma să aibă loc în vară (Untold, Nerversea, n.red.), că nimeni nu poate garanta că vor avea loc la datele stabilite de organizatori. Arafat a mai spus că „se va ajunge la scandal” pentru că se va aduce iar în discuţie problema despăgubirilor celor care îşi cumpără bilet dacă festivalurile nu vor mai avea loc din cauza pandemiei: „Aşa că oamenii trebuie să ştie că îşi asumă riscul”, a mai spus acesta.

Reprezentantorul companiei care organizează UNTOLD a ţinut să mai precizeze că reluarea evenimentelor nu presupune îmbogăţirea organizatorilor, ci resuscitarea unei activităţi economice care în prezent e în colaps, o activitate care implică zeci de mii de persoane care au familii, care trebuie să trăiască şi care depind de acestă industrie.

„Prin reluarea evenimentelor nu se doreste imbogatirea organizatorilor, ci se doreste reluarea unei activitati economice care implica zeci de mii de oameni, de la organizatori la artisti, la tehnicieni, la transportatori, la spatii de evenimente etc, majoritatea oameni care nu au avut activitate timp de 1 an! Acei zeci de mii de lucratori din industrie inseamna sute de mii de suflete care traiesc din aceasta industrie, fiindca aici nu vorbim doar de impact direct asupra unui individ, ci vorbim de impact indirect la nivel de familie. Daca nu vom avea activitate inca 1 an, de unde isi vor plati aceste familii ratele la banca, de unde vor avea bani sa isi asigure cele necesare?”, a scris Chereji, potrivit G4Media.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro