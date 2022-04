Securitate email: De ce este importantă şi cum o puteţi gestiona în mod corect

Peste 90% din atacurile asupra organizatiilor pornesc de la un e-mail rau intentionat. Organizatia dvs. ar putea fi expusa infractorilor cibernetici care valorifica in mod constant vectorul de atac numarul unu: exploatarea naturii umane si lipsa unei securitati stricte. Vom dezbate in acest articol problema de securitate emailului si va vom oferi o solutie de gestionare corecta a acesteia.

De ce este e-mailul vectorul de atac numarul 1?

Emailurile sunt un vector de infectare initial eficient deoarece toate companiile utilizeaza emailul iar un angajat mediu primeste multe emailuri. Volumul mare de emailuri inseamna ca un angajat are doar o perioada scurta de timp pe care il poate aloca fiecaruia, atragandu-l intr-un fals sentiment de securitate. Infractorii cibernetici profita de acest aspect in atacurile de tip phishing, care au devenit mai frecvente si mai eficiente.

· Amenintari de tip phishing

Un email de tip phishing este conceput cu scopul de a utiliza ingineria sociala pentru a exploata angajatii organizatiei dvs. Daca un atacator poate determina un utilizator sa faca click pe un link rau intentionat sau sa deschida un atasament infectat, el poate fura datele de conectare si alte date personale sau poate instala malware pe computerul angajatului. Apoi, criminalii cibernetici isi pot extinde accesul in reteaua corporativa pentru a fura date sensibile sau pentru a efectua alte atacuri.

Peste 90% din atacurile cibernetice incep cu un e-mail de phishing iar motivul este ca e-mailurile de phishing sunt eficiente. Este adesea mult mai usor sa convingi un angajat ca trebuie sa ia masuri in contul Netflix sau sa trimita o plata unui furnizor decat sa identifice si sa exploateze o vulnerabilitate in sistemele companiei.

· Exploatarea e-mailului in cloud

Adoptarea rapida a cloud computing-ului a facut ca infractorii cibernetici sa accelereze exploatarea e-mailului. Utilizarea crescanda a solutiilor de partajare a documentelor si a e-mail-urilor bazate pe cloud – precum Google Drive si Microsoft 365 – au deschis noi directii si forme de atac pentru infractorii cibernetici.

In mod obisnuit, un atacator va trimite un e-mail de phishing sub aspectul unui document partajat legitim. Dupa ce face click pe link, tintei i se va solicita sa-si introduca datele de logare pentru a accesa un anumit serviciu, trimitand apoi aceste date atacatorului. Daca organizatia nu si-a configurat infrastructura cloud pentru a oferi vizibilitate in utilizarea contului si pentru controlul accesului, un atacator poate folosi aceste date furate pentru a accesa date sensibile in intregul cloud-ul companiei.

Ce poate face un e-mail malitios?

E-mailurile de tip phishing si alte mesaje rau intentionate sunt concepute pentru a oferi atacatorului accesul initial la reteaua unei organizatii. Acest lucru poate avea loc intr-o varietate de moduri si poate avea mai multe scopuri diferite:

· Furt ale datelor de autentificare

Un e-mail de phishing poate fi conceput pentru a fura numele de utilizator si parola unui angajat. Aceste date de autentificare pot fi utilizate apoi pentru a accesa de la distanta servicii atat la fata locului, cat si in cloud, pentru furt de date sau alte actiuni.

· Plati frauduloase

Business Email Compromise (BEC) si escrocherii similare sunt concepute pentru a juca rolul unui executiv la nivel inalt in cadrul unei companii. Aceste e-mailuri instruiesc un angajat sa trimita o plata catre un anumit cont, pretinzand ca este vorba de incheierea unei tranzactii sau de plata unei facturi catre un furnizor.

· Instalare troieni

Multe e-mailuri rau intentionate poarta un Troian conceput pentru a crea o prezenta pe computerul tinta. Acest fisier rau intentionat va colecta apoi date si eventual va descarca programe malware suplimentare, specializate, cum ar fi keylogger-uri sau ransomware.

· Ransomware

E-mailurile de phishing sunt unul dintre principalele mecanisme de livrare pentru ransomware. Un atac ransomware cripteaza toate fisierele de pe computerele infectate si solicita o plata pentru recuperarea fisierelor. Chiar daca rascumpararea este platita, nu exista nicio garantie pentru o recuperare completa.

Acestea sunt doar cateva dintre impacturile potentiale ale unui atac de tip phishing de succes asupra securitatii cibernetice a unei organizatii. In oricare dintre aceste cazuri, este de ajuns ca un singur angajat sa cada prada atacului pentru a avea succes. Cu toate acestea, atacatorii vor viza adesea mai multi angajati din cadrul companiei pentru a-si maximiza probabilitatea unui atac de succes.

Securitatea incorporata nu este suficienta

Multe organizatii se bazeaza pe setarile de securitate incorporate (built-in) sau pe alte optiuni de configurare oferite de furnizorul lor de e-mail cloud. Totusi, aceste setari nu sunt suficiente pentru a proteja impotriva mai multor amenintari bazate pe e-mail, precum:

· Atacurile de tip zero-day

Multe solutii de securitate prin e-mail se bazeaza pe detectarea malware-ului bazat pe semnaturi. Acest lucru nu va fi capabil sa identifice si sa blocheze atacurile de tip zero-day inainte de a infecta reteaua corporativa.

· Inginerie Sociala si Business Email Compromise (BEC)

Unele e-mailuri de phishing nu au un continut malitios, cum ar fi linkuri de phishing sau malware atasat. In schimb, il pacalesc pe utilizator sa intreprinda o actiune, cum ar fi trimiterea de bani catre un anumit cont bancar. Solutiile de securitate prin e-mail care cauta doar malware sau link-uri de phishing vor rata complet aceste atacuri.

· Neglijenta angajatilor

Slaba securitate a datelor si emailurilor angajatilor unei organizatii poate fi la fel de daunatoare precum un atac cibernetic. Daca datele sensibile sunt partajate prin e-mail sau prin alte solutii bazate pe cloud catre o parte neautorizata, acestea pot fi accesibile pentru infractorii cibernetici. O solutie de prevenire a pierderii de date este o parte esentiala a problemei de securitate email.

Securitate email: Gestionarea in modul corect

E-mailul este un vector de atac comun pentru infractorii cibernetici, iar solutiile traditionale de securitate email nu sunt suficiente pentru a proteja impotriva acestei amenintari.

Companiile necesita o solutie de securitate email cum este cea furnizata de HostX.ro cu mai multe functii de baza:

Anti-Spam

Anti-Phishing

Anti-Ransomware

Protectie impotriva malware-ului

Prevenirea pierderilor de date

Prevenirea preluarii contului

Spam Experts este o astfel de solutie, o platforma cloud de protectie anti SPAM si anti malware cu o rata de detectie exceptionala. Utilizeaza algoritmi avansati de filtrare pentru a elimina 99,98% din Spam, dar si pentru a proteja impotriva altor amenintari online – virusi si atacuri de tip phishing.

Spam Experts va asigura protectia:

corespondentei primite (spam, virusi, phishing, atacuri malware)

corespondentei trimise – optional (protejarea IP-ului impotriva blacklistarii, protejarea reputatiei companiei, filtrarea spam-ului de iesire).

In plus, veti putea securiza datele companiei cu ajutorul arhivarii emailurilor (stocati o copie criptata de backup a e-mailurilor de intrare si de iesire, pentru acces ulterior)

A avea o solutie robusta si eficienta de securitate a e-mailului este o necesitate pentru majoritatea organizatiilor de astazi. Este responsabilitatea fiecarei companii sa se protejeze pe ei insisi, pe clientii lor si datele personale de identificare ale angajatilor lor. Evitati incalcarile de securitate, bani pierduti si o reputatie afectata, alegand o solutie de securitate email Spam Experts!