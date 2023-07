Secretul azilelor de bătrâni cu probleme din Sălaj

Imediat ce a început să iasă de sub preș subiectul azilelor groazei, evident că subiectul a devenit unul extrem de vânat de presa românească. De altfel, era de așteptat să se producă multe valuri în fiecare județ în parte. Imediat ce a început să se îngroașe gluma la nivel de guvern, prim-ministrul Marcel Ciolacu a devenit vocal și a dispus controale peste tot. Ceea ce probabil nu a spus presei a fost faptul că el conduce îndeaproape totul, iar autoritățile locale îi raportează acum, în mod direct, tot ce mișcă în fiecare județ în parte. Presa mai află doar ce mai poate legat de acest subiect. Până și Legea 544 privind accesul la informații de interes public nu ne mai ajută, noi jurnaliștii suntem pasați, cu nonșalanță, de la o instituție la alta. Am primit ieri o informație din partea conducerii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj (CJPC Sălaj) cum că detalii cu privire strict legate de controalele realizate la centrele rezidențiale din județ, care s-au efectuat în această lună, le vom primi de la Prefectura Sălaj.

În cadrul unei videoconferințe, care a avut loc în urmă cu două săptămâni, s-a comunicat că legat de acest subiect vor mai emite comunicate de presă doar Prefectura și prim-ministrul României. Ne-am conformat, încercând să obținem punctul de vedere al Prefecturii Sălaj în legătură cu acest subiect. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a declarat telefonic că la mijloc pare să fie o neînțelegere și că de fapt s-a comunicat doar faptul că ar fi bine ca Prefectura să coaguleze opiniile instituțiilor direct responsabile pentru o mai bună comunicare, nicidecum că Prefectura va monopoliza subiectul azilelor de bătrâni. Astfel, nici nu poate fi vorba de o interdicție a instituțiilor care răspund de controalele azilelor de bătrâni. Prin urmare, am trimis imediat, în cursul zilei, o adresă în atenția conducerii CJPC Sălaj în care am solicitat informații punctuale legate de controalele dispuse la azilele de bătrâni din județ în cursul acestei luni. Am fost contactați, în scurt timp, de către Lucian Rus – Comisar I Superior la CRPC RNV Cluj, care are în subordine șase județe. Acesta ne-a confirmat exact ce ne-a comunicat și Dorel Fechete – Comisar Șef Adjunct al CJPC Sălaj și anume că s-a primit ordin clar ca doar Prefectura Sălaj să comunice cu mass-media în legătură cu azilele problematice. Nu ni se va spune unde anume s-au constatat nereguli și nici care a fost decizia CJPC Sălaj pentru fiecare centru în parte. Ni s-a comunicat doar că, în această lună, au fost operate controale la peste 40 de unități din județ și, respectiv, 295 la nivel de regiune.

Acum nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm de ce mai există Legea 544, de ce mai există presa în România și de ce se feresc alții, adică cei care ne conduc pe banii noștri, să ne spună ce se întâmplă de fapt în acest caz. Cine și de cine se ferește? Am ajuns în 2023 să trăim și să vedem cum se joaca alba-neagra cu informațiile pe care noi toți avem dreptul să le aflăm și să le știm. Era o vorbă: sunt cetățean european și am drepturi. Oare? Care și ce drepturi? Dar bătrânii din azile mai au vreun drept? Dreptul la viață mai există?