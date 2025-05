Se întrerupe furnizarea apei în unele localități din județ

BULETIN INFORMATIV

In vederea efectuarii unor lucrari PROGRAMATE de intretinere la reteaua publica de alimentare cu apa, Compania de Apa Somes S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile, dupa cum urmeaza:

Data efectuarii lucrarii: 20 Mai 2025

Localitatea/Localitatile: CAMAR, CARASTELEC

Interval orar afectare furnizare serviciu: intre orele 07:00 – 22:00

Data efectuarii lucrarii: 20 Mai 2025

Localitatea/Localitatile: SARMASAG

Interval orar afectare furnizare serviciu: intre orele 08:00 – 20:00

Data efectuarii lucrarii: 20 Mai 2025

Localitatea/Localitatile: HERECLEAN, BADON

Interval orar afectare furnizare serviciu: intre orele 08:00 – 15:00

Data efectuarii lucrarii: 23 Mai 2025

Localitatea/Localitatile: DOBROCINA, GALGAU, BARSAU MARE, FODORA, CHIZENI si GLOD

Interval orar afectare furnizare serviciu: intre orele 08:00 – 20:00

Rugam Clientii Companiei sa ia masuri de stocare a acelor cantitati de apa care sa le acopere necesitatile pe perioada anuntata.

In cazul intreruperilor datorate unor lucrari PROGRAMATE, clientii din zonele afectate sunt anuntati cu cel putin 24 h inainte prin publicare pe website, facebook si anunt in mass-media. In cazul clientilor care au furnizat un numar de telefon mobil, se transmite o notificare prin SMS.

Recomandam insistent tuturor clientilor si utilizatorilor sa transmita pe email cassa@casomes.ro numarul de telefon mobil in vederea introducerii in baza de date a Companiei pentru a fi notificati prin SMS in cazul intreruperilor programate ale alimentarii cu apa.

Multumim pentru intelegere!

SERVICIUL CLIENTI