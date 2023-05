Se apropie sezonul. Un localnic din Gostila a găsit o hribă „gigant”

Sezonul hribelor se apropie, spun silvicultorii sălăjeni. Producția poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Eventuale ploi urmate de zile călduroase înseamnă o cantitate mare de ciuperci. Toamna anului trecut a fost una în care recolta de hribi a fost impresionantă. Un sătean din Gostila a găsit atunci o hribă de aproape două kilograme. A fost o întâmplare, mi-a spus bărbatul, care cunoaște pădurile din zonă. „Am cântărit-o. A avut un kilogram și 750 de grame. A fost cea mai mare hribă pe care am găsit-o vreodată. Am tăiat-o și am pus-o la uscat. Sunt foarte gustoase”, mi-a mai spus localnicul din Gostila. Sub formă uscată, în conservă sau proaspeți, hribii sunt utilizați la prepararea unor mâncăruri delicioase.

