Scădere de 10,4% a înmatriculărilor de autovehicule noi în România, în ianuarie

Înmatriculările de autovehicule noi în România au înregistrat o scădere de 10,4% în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2024. Pe segmentul autoturismelor electrice, s-a raportat o scădere semnificativă de 28,4%, ajungând la o cotă de piaţă de 9,8%, potrivit Agerpres. Aceste date au fost furnizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) şi prelucrate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Pe segmentul autoturismelor noi, care reprezintă aproximativ 88% din totalul pieţei, s-a înregistrat o scădere de 5,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Evoluţia pe segmente a fost una mixtă, cu creşteri la clasele A (+3,1%), B (+8,2%), D (+53,5%), E (+27,1%) şi F (+16,3%), în timp ce segmentele C (-2,2%) şi SUV (-7,2%) au înregistrat scăderi. În ceea ce priveşte cotele de piaţă, SUV-urile rămân cele mai populare, cu 46,6% din total, urmate de autoturismele din Clasa C, cu o cotă de 27,3%, şi Clasa B, care a ajuns la 15%, a menţionat Agerpres.

Autoturismele echipate cu motoare pe benzină şi sistem mild hybrid benzină au înregistrat o creştere uşoară de 0,1%, reprezentând 59,5% din totalul pieţei. În schimb, autoturismele diesel, inclusiv cele mild hybrid diesel, au avut o scădere abruptă de 39%, ajungând la o cotă de doar 9,8%.

Pe segmentul vehiculelor electrificate, care include modelele full electrice, plug-in hybrid şi full hybrid, s-a înregistrat o cotă de piaţă de 30,5%, depăşind cu 20,7 puncte procentuale ponderea vehiculelor diesel. Autoturismele 100% electrice au scăzut de la 12,9% în ianuarie 2024 la 9,8% în ianuarie 2025, în timp ce plug-in hybrid-urile au crescut la 5%, faţă de 4,6% în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform Agerpres.

Dacia Spring rămâne cel mai bine vândut autoturism electric, cu 625 de unităţi înmatriculate în prima lună a anului şi o creştere de 11,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Pe locurile următoare se află Renault Megane, cu 105 unităţi şi o creştere de 114,3%, şi Tesla Model 3, cu 90 de unităţi vândute. La categoria plug-in hybrid, Volkswagen Golf ocupă prima poziţie, cu 51 de unităţi şi o creştere impresionantă de 1.175%, urmat de Ford Kuga, cu 43 de unităţi (-37,7%), şi Mercedes-Benz GLC, cu 42 de unităţi. În categoria hibridelor fără încărcare externă, cele mai vândute modele au fost Dacia Duster (394 unităţi), Toyota Yaris Cross (204 unităţi, +78,9%) şi Toyota Corolla (204 unităţi).

Înmatriculările de vehicule comerciale uşoare şi minibus au înregistrat o scădere de 33,6% faţă de ianuarie 2024, în timp ce vehiculele comerciale uşoare fără minibus au scăzut cu 33,8%. Pe acest segment, vehiculele comerciale uşoare electrice au înregistrat o creştere semnificativă, atingând un volum de 231 de unităţi, comparativ cu 73 de unităţi în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ceea ce priveşte vehiculele comerciale grele şi autobuzele, acestea au înregistrat o scădere de 32,7%, iar categoria vehiculelor de peste 16 tone şi autotractoarelor a consemnat un recul de 26,7%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) este o organizaţie non-profit fondată în 1994, fiind membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996, a relatat Agerpres.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

