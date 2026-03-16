Șapte mașini parcate în Zalău au fost distruse

Polițiștii au fost anunțați că, în perioada 9 -15 martie, persoane necunoscute ar fi intrat pe un teren viran din Zalău, unde au distrus mai multe autoturisme. Au fost sparte parbrizele, lunetele și geamurile laterale, au fost rupte oglinzile autoturismelor, iar mai multe părți ale caroseriei au fost lovite. Șapte mașini au fost afectate. Totodată, autorii ar fi intrat într-un container aflat pe proprietate, unde au distrus mai multe plăci din marmură. De asemenea, dintr-un autoturism, hoții au furat trei baterii auto. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și furt calificat. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea identificării autorilor, tragerii acestora la răspundere penală și recuperării prejudiciului.

