Salvatorii cu mașini de teren CERT Transilvania, în misiune la Jibou

Voluntarii CERT Transilvania, asociație de voluntari specializați în misiuni de salvare și intervenție în zone greu accesibile din România, au poposit zilele trecute la Jibou.

„Am dat startul vacanței pentru copiii noștri dragi de la Centrul de Plasament din Jibou. Împreună cu cei 36 de copii am petrecut o zi la Mugur Pop – Descoperă Natura, unde am avut parte de activități speciale. În drumeția la pădure am descoperit natura, darurile pe care ni le oferă și grija pe care trebuie să i-o purtăm, am cules ciuperci și fructe de pădure, Mugur ne-a povestit despre cai, de-a lungul istoriei de la Decebal și Traian până în prezent și toți copiii au putut să călărească. La prânz ne-am delectat cu plăcinte și limonadă. Partenerul nostru în această zi a fost Life at Steelcase Romania. Mulțumim lui Mugur Pop pentru ziua minunată pe care am oferit-o împreună copiilor de la Jibou”, este mesajul voluntarilor. De-a lungul timpului, voluntarii CERT Transilvania au intervenit de multe ori în munți, pentru a salva oameni căzuți, izolați în locuri unde numai mașini de teren special pregătite pot ajunge. Asociația a organizat și o mulțime de campanii de sprijin și acte de caritate.