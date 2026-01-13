Investitorii din Sălaj, chemați la discuții despre oportunitățile de afaceri din Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean

Consiliul Județean Sălaj invită companiile din județ la o nouă întâlnire de lucru dedicată oportunităților de investiții din Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean. Întâlnirea va avea loc marți, 20 ianuarie 2026, ora 11, la sediul Consiliului Județean Sălaj. Vor fi prezentate criteriile și pașii necesari pentru accesarea fondurilor nerambursabile, precum și condițiile de eligibilitate pentru concesionarea parcelelor. Operatorii economici interesați vor avea la dispoziție 21 de parcele, echipate edilitar, pentru dezvoltarea de investiții inovative. Proiectul facilitează accesul la fonduri europene de până la 5,6 milioane de euro prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Confirmarea participării se va transmite până luni, 19 ianuarie 2026, ora 12, la adresa de e-mail investitii@cjsj.ro sau la 0755 291 073 – Dan Zaha, respectiv 0755 218 532 – Nagy Norbert-Sandor.

Share Whatsapp Email