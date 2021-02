Sălăjeanul care a accidentat mortal doi tineri – scos din arest

Sălăjeanul care a produs accidentul în care doi tineri au murit, în ziua de Crăciun, în Baia Mare, a fost scos din arest şi plasat sub control judiciar în urma unei decizii a magistraților Tribunalului Maramureș. În urma acestui grav accident, doi tineri au murit și unul a fost rănit, în ziua de 25 decembrie 2020, pe bulevardul Republicii din reședința județului Maramureș. Șoferul, un tânăr din Sălaj, conducea o autoutilitară și, intenționând să facă un viraj, din cauza vitezei a ajuns pe trotuar și i-a spulberat pe cei trei tineri, iar apoi a lovit un taxi pe care l-a aruncat într-un stâlp. Doi bărbați de 25, respectiv 31 de ani au murit pe loc. La spital au ajuns ambii șoferi, dar și un al treilea pieton, rănit în accident Zilele trecute, magistrații maramureșeni au decis că prezumtivul autor al accidentului să fie eliberat din arestul preventiv și plasat sub control judiciar, lucru care înseamnă cercetarea acestuia, în continuare, în stare de libertate. Măsura a fost luată pentru o perioadă de 60 de zile. Soluţia pe scurt: “(…) Înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Man Aurel Sorin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, se arată în decizia magistraţilor, afișată pe site-ul Tribunalului Maramureș. Facem precizarea că până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, cel în cauză beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție.

Share Tweet Share