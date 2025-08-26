Programul Zilelor Zalăului

Pentru zălăuani urmează trei zile de sărbătoare, cu patru zone cu spectacole și activități.
Program Zilele Municipiului Zalău 2025
VINERI, 29 august
SCENA PRINCIPALĂ
Spectacol muzical coregrafic susținut de artiști locali, ora 17 – 23
- Liceul de Artă „IOAN SIMA”
- Ansamblul Folcloric „COLUMNA”
- Formația de dansatori „RAPSODIA SĂLAJULUI”
- Formația de dansatori „DRAG DE JOC” și solista Alexandra Antal
- Ansamblul Folcloric „MESEȘUL”
- Art Band
- Back to Rock
- Rockada
- Sergiu Chirilă Band
- Bailarte Dance School
SCENA RETRO NATION, Piața Iuliu Maniu
- Orele 12 – 20, activități organizate de IPJ Sălaj, Jandarmeria Sălaj și ISU Sălaj
- Orele 15 – 17, activități organizate de Biblioteca Județeană „I.S.Bădescu”
- Orele 17 – 23, Retro party
SCENA COPIILOR, Parcul Municipal Central
- Ora 17, spectacol pentru copii – Mr Nicu – Copil sănătos, copil fericit, organizat de Asociația Pro Teatru.
SCENA CULTURALĂ, platoul din curtea CNS
- Ora 16, Recital de poezie și romanțe, organizat de Casa Municipală de Cultură, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj
- 18:30, Concert de muzică clasică, organizat de Liceul de Artă „Ioan Sima”
- 19, Spectacol Aerial, organizat de Asociația Pro Teatru
- 20:45, Parada cu Foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru
- 21, Spectacol Aerial, Foc și Videomaping 3D, organizat de Asociația Pro Teatru
SÂMBĂTĂ, 30 august
SCENA PRINCIPALĂ
Spectacol, orele 18 – 23
- 18 DJ/Ambiental
- 19 Trupa de noapte
- 20:15 DJ Sava cu Adriana
- 21 Alex Velea
- 21:45 Holograf
- 22:45 SHOW DE LASERE
SCENA RETRO NATION, Piața Iuliu Maniu
- Orele 17 – 23, Retro party
SCENA COPIILOR, Parcul Municipal Central
- Ora 16, spectacol muzical pentru copii organizat de Casa Municipală de Cultură, cu participarea Liceului de Artă „Ioan Sima”, Clubului Sportiv „Allegria”, Școlii Populare de Artă, Palatului Copiilor și Grupului Vocal „Silvania”
- Ora 19:00, spectacol pentru copii organizat de Asociația Pro Teatru – Scufița Roșie
SCENA CULTURALĂ, platoul din curtea CNS
- 19, Spectacol Aerial, organizat de Asociația Pro Teatru
- 20:45, Parada cu Foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru
- 21, Spectacol Aerial, Foc și Videomaping 3D, organizat de Asociația Pro Teatru
DUMINICĂ, 31 august
SCENA PRINCIPALĂ
Spectacol, orele 18 -23
- Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” – orchestra, dansatorii și soliștii vocali: Alexandra Chira, Andreea Vălean Indrecan, Claudiu Costinaș și Rodica Pop Seling
- Invitați: Roxana Dîrjan, Daniela Stoica, Alice Ghile, Daniel Pop, Traian Stoiță, Petrică Mureșan, Cristian Pomohaci, Matilda Pascal-Cojocărița și Ștefan Cigu
SCENA RETRO NATION, Piața Iuliu Maniu
- Orele 17 – 23, Retro party
SCENA COPIILOR, Parcul Municipal Central
- Orele 15 – 19 – activități organizate de Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu”
- Ora 11, spectacol pentru copii organizat de Asociația Pro Teatru – Bucătarul Regelui
SCENA CULTURALĂ, platoul din curtea CNS
- Ora 16:10, Gala Cercului de pictură Zalău-Art „Copii de 10”, expoziție de pictură, organizate de Casa Municipală de Cultură
- Ora 19, Spectacol Aerial, organizat de Asociația Pro Teatru
- 20:45, Parada cu Foc pe pietonală, organizată de Asociația Pro Teatru
- 21, Spectacol Aerial, Foc și Videomaping 3D, organizat de Asociația Pro Teatru