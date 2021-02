S-a ales cu dosar penal după ce a dat cu pumnul

O echipă de jandarmi a fost solicitată să intervină pentru aplanarea unui conflict ce a avut loc marți, între două persoane, pe strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, din Zalău. Un bărbat de 43 de ani a reclamat că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, ar fi fost lovit cu pumnul în față de un alt bărbat de 47 de ani. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor. Jandarmeria Sălaj informează cetățenii pe această cale că, în cazul în care devin victima unei agresiuni sau au cunoştinţă despre producerea unor fapte antisociale, să apeleze la cea mai apropiată patrulă de jandarmerie/poliție sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112. „Pentru preîntâmpinarea unor incidente nedorite, vă recomandăm următoarele: pentru aplanarea unor conflicte, să acţionaţi cu tact şi răbdare, neţinând cont de emotivitatea firească ce apare în aceste cazuri; nu adresați înjurături şi nu încurajaţi violenţa, acestea fiind cauze care pot degenera în violenţe fizice; nu răspundeţi cu violenţă chiar dacă sunteţi provocat; nu încercaţi să vă rezolvaţi un conflict prin violenţă, adresaţi-vă autorităţilor competente și evitaţi compania persoanelor irascibile, conflictuale sau violente. Dacă este vorba despre o persoană nervoasă, aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau care are tendinţa de agresivitate, încercaţi să nu interacţionaţi cu aceasta şi să o evitaţi”, se arată în comunicatul de presă al Jandarmeriei.

