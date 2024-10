România pierde locuitori, printre care și sălăjeni

România a înregistrat o scădere a populației la sub 20 de milioane de locuitori, în urma recensământului aferent anului 2021. Potrivit datelor oficiale, populația țării depășește cu puțin 19 milioane. Din anul 1977 și până acum, niciun recensământ nu a indicat o populație generală mai mică de 20 de milioane de cetățeni.

Scăderi în rândul locuitorilor se resimt în aproape toate județele țării, inclusiv la nivelul Sălajului. Potrivit datelor, populația județului este de aproximativ 212 mii de locuitori. În anul 1992, la trei ani după prăbușirea regimului comunist, numărul de locuitori ai județului depășea 260 de mii. O scădere semnificativă s-a resimțit la recensământul din 2002, când populația a scăzut cu aproape 20 de mii de locuitori. Trendul a fost unul asemănător și în următorii ani. În 2011, Sălajul a pierdut alți peste 20 de mii de cetățeni, iar în prezent, cifrele oficiale atestă un număr de 212.224, în urma recensământului din 2021.

La nivel național, populația după domiciliu este distribuită neuniform. În capitală este concentrată aproape 10% din populația cu domiciliul stabil pe teritoriul României. În topul celor mai populate județe se situează Iași, cu o concentrare a populației de 4,4%, urmat Prahova și Suceava, ambele cu 3,5%. La polul opus, se situează județele Tulcea și Covasna, cu rata de 1%, iar la mică distanță se clasează și Sălajul. Aici rata de concentrare a populației este la fel de redusă. În termeni liberi, în Sălaj trăiesc doar 1,1% locuitori din populația totală înregistrată la nivelul întregii țări.

Vârsta medie a locuitorilor și discrepanțele între urban și rural

Potrivit ultimei recenzări a populației, vârsta medie în România este de 42,4 ani. În regiunea Nord-Vest, din care fac parte, alături de Sălaj, județele: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș și Satu Mare, vârsta medie este de 41,6 ani, sub media națională. Cu 42,1 ani, Sălajul are vârsta medie mai mare decât celelalte județe. Excepție face Clujul, județ al cărui vârstă medie a populației este de 42,2 ani.

Discrepanțe semnificative se resimt și între mediile de rezidență. Deși un județ cu o rată de urbanizare mai redusă, de 38,69% (aproximativ 82 de mii de locuitori în mediul urban), Sălajul are cea mai mică vârstă medie din regiune, de 40,4 ani. Cu toate acestea, la nivel județean, diferența dintre rural și urban este una semnificativă. Concret, vârsta medie la sate este de 43,2 ani, și este cea mai mare, comparativ cu celelalte județe din nord-vest. Satu Mare se află la polul opus, cu 39.2 ani. În prezent, județul însumează 57 de comune, trei orașe: Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, și municipiul Zalău, reședința județului.

De ce scade populația?

Populația României este în continuă scădere. Fenomenul de îmbătrânire a populației sau migrația sunt factorii care își pun amprenta, atât la nivel național, cât și european.

Îmbătrânirea populației se resimte și prin scăderea natalității. Potrivit unui studiu privind populația, numărul tot mai mic de nou-născuți reduce populația tânără, din categoria 0-14 ani. În paralel, prin creșterea speranței de viață, este determinată o creștere a numărului și ponderii populației vârstnice, de 65 de ani și peste. Migrația internațională reprezintă un fenomen care accentuează îmbătrânirea populației și scăderea populației rezidente. Persoanele tinere, care sunt cele mai active din punct de vedere economic, aleg să părăsească România pentru un trai mai bun. Astfel, și economia, printre multe altele, constituie un factor determinant al scăderii populației.

Mihai – Tudor Ruțaș