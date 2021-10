Rent a car Bucureşti rent-a-car-otopeni.ro cele mai bune oferte

Automobilul a fost si va ramane unul dintre mijloacele de transport cele mai bune si mai rapide, fie ca trebuie sa ajungi la locul de munca sau la o intalnire de afaceri, la volanul unei masini te vei simtii cat se poate de confortabil si vei ajunge rapid la destinatie.

Atunci cand nu doresti sa cheltui sume foarte mari de bani pe taxi sau pe transportul in comun si ai nevoie de o alternativa mult mai buna si mai eficienta din punct de vedere al preturilor, serviciile de rent a car Bucuresti pe care le ofera cei de la Rent-a-car-otopeni.ro pot fi de fiecare data una din cele mai bune alternative de care vei putea sa beneficiezi la tarife cat se poate de bune. Masina personala nu este intotdeauna potrivita mai ales atunci cand ai nevoie de un autoturism mai spatios de genul celor de 7 sau de 9 locuri, cu ajutorul acestor masini te vei putea deplasa cu prietenii si vei avea posibilitatea sa transporti si un jumar mai mare de bagaje. Cu ajutorul serviciilor si ofertelor de rent a car Bucuresti pe care ti le pun la dispozitie cei de la rent-a-car-otopeni.ro te vei putea deplasa in voie oriunde doresti, nu vei avea restrictii sau limite, masinile ce fac obiectul serviciului sunt bine intretinute, la cerere vei putea sa beneficiezi si de facilitati sau accesoriii suplimentare cum ar fi un gps auto sau un scaun de copil. Vei putea sa calatoresti oriunde compania nu iti impune limite sau restrictii, pentru km suplimentari nu va fi nevoie sa platesti nimic in plus, ai posibilitatea sa vizitezi o multime de puncte de atractie turistica cu o masina de la ei. Autoturismele au un an nou de fabricatie, vei inchiria masini de cea mai buna calitate cu o vechime de maxim 5 ani de zile, ai posibilitatea sa alegi de la masini din gama economica si pana la modele de masini din gama de lux sau compact, diferenta dintre fiecare clasa de autoturisme disponibile la rent a car Bucuresti va fi facuta doar de pret si de perioada de inchiriere, trebuie sa stii ca inchirierea unei masini pentru o perioada mai lunga de timp va insemna un tarif mai mic. De la ei potsa inchirieze masini atat persoanele fizice cat si persoanele juridice care doresc un serviciu de leasing operational sau de inchiriere pe termen lung. Flota celor de la rent-a-car-otopeni.ro este compusa din peste 60 de masini, asadar veti gasii cu siguranta un model de care aveti nevoie.

Avantajele de care beneficiezi cu serviciul de rent a car Bucuresti

Serviciile de rent a car Bucuresti reprezinta de fiecare data una din cele mai bune alternative atunci cand vii dintr-un oras strain sau din afara tarii si ajungi aici cu avionul, pe toata perioada cat iti vei petrece aici sejurul sau vacanta, poti conta pe serviciile unei firme de inchirieri auto. Scest serviciu poate fi una din cele mai bune alternative si atunci cand ai masina in service si pe perioada reparatiei nu ai cu ce sa te deplasezi, trebuie sa stii ca cei de la asigurari au obligatia legala sa iti deconteze contravaloarea serviciului de inchirieri auto daca ai masina in service si ai obtinut asigurarea de la soferul vinovat de producerea evenimentului rutier. In pretul pentru rent a car Bucuresti intra numeroase beneficii, cum ar fi asigurarile atat cea obligatorie cat si asigurarea casco, de asemenea ai inclusa si rovigneta pe toata perioada calatoriei, la fel si anvelopele in functie de sezon, clientul nu va trebuii sa suporte decta contravaloarea carburantului. Alegandu-i pe cei de la Rent-a-car-otopeni.ro ca parteneri pentru inchirieri auto vei avea o serie de avantaje si facilitati dupa cum urmeaza;

Numar nelimitat de km , te vei putea deplasa oriunde doresti fara sa platesti in plus

Asistenta rutiera pe toata perioada cat se desfasoara contractul dar si serviciul de inlocuire al masinii atunci cand cea inchiriata se defecteaza.

Livrarea masinii la adresa ta de resedinta sau in aeroport indiferent de ora la care vei solicita inchirierea.

Asistenta telefonica.

La Rent-a-car-otopeni.ro ai posibilitatea sa alegi masini diesel sau modele pe benzina, de asemenea sunt disponibile si masini de 7 sau de 9 locuri, modele cu transmisie manuala si masini automate, asadar in parcul lor de inchirieri auto vei gasii o multime de variante rapide si eficiente. Daca vi insotit de un grup mai mare de persoane poti conta pe masinile de 7 sau de 9 locuri, de asemenea daca nu detii un permis de conducere compania iti oate pune la dispozitie si serviciul de inchirieri auto cu sofer. Indiferent de scopul sau de perioada de inchiriere cu siguranta la rent-a-car-otopeni.ro vei gasii cea mai potrivita masina si cea mai buna alternativa de transport, poti sa rezervi masina pe site sau o poti face telefonic, programul de lucru al acestora este non stop, deci nu conteaza ora la care vei avea nevoie de o masina de inchiriat. Pentru a beneficia de reduceri de pret va trebuii sa rezervi masina in avans, asadar daca vei avea nevoie de un autoturism sigur, rapid si eficient pentru perioada urmatoare sau vrei un serviciu de inchirieri auto cu sofer, compania Rent-a-car-otopeni.ro este de fiecare data dispusa sa te ajute cu cele mai bune , mai rapide si mai economice servicii de inchirieri auto, nu ezita sa ii contactezi pentru detalii sau pentru conditiile de inchiriere.