Prosumatorii deja activi nu vor fi obligaţi să-şi monteze capacităţi de stocare

Senatorii din Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia economică, industrii şi servicii au votat astăzi în şedinţă comună modificarea proiectului de lege prin care prosumatorii deja existenţi ar fi fost obligaţi să-şi instaleze capacităţi de stocare a energiei electrice, eliminându-se această prevedere. Proiectul legislativ, retrimis în parlament de către preşedinte în iulie, nu corespundea în niciun caz cu principiul legislativ al neretroactivităţii, preşedintele Comisiei pentru energie, senatorul UDMR Antal Lorant subliniind: „Nu putem schimba regulile în timpul jocului!”

Proiectul de lege prin care se aproba o ordonanţă de urgenţă a Guvernului menită să pregătească cadrul legislativ pentru perioada de tranziţie de după eliminarea plafonării preţurilor la energie a trecut de Senat fără schimbări cruciale încă în aprilie, dar a fost modificată în grabă în cadrul ultimei şedinţe a Camerei Deputaţilor din sesiunea trecută, în iunie. Modificarea introducea obligativitatea instalării de capacităţi de stocare pentru prosumatorii deja existenţi care au capacităţi de producţie între 3 şi 400 de kW până la sfârşitul anului 2027, în caz contrar fiindu-le limitată cantitatea pe care o pot injecta în reţea. Amendamentul depus în acest sens nu doar că aducea obligaţii aplicabile retroactiv prosumatorilor, ea nu corespundea nici principiului bicameralismului, nefiind supusă analizei comisiilor din Senat.

După ce a fost solicitată reexaminarea proiectului de către Preşedintele României, acesta a intrat în dezbatere în cadrul Senatului, Comisiile pentru energie şi economică amânând votul asupra lui de marţea trecută cu o săptămână, cu scopul de a putea lua o decizie informată pe baza datelor şi analizelor cerute de la instituţiile relevante în acest caz: Ministerul Energiei, AFM şi ANRE. În legătură cu aceste date solicitate, senatorul Antal a informat că până la începutul şedinţei, niciuna dintre aceste instituţii n-a furnizat vreun răspuns punctual privind stocarea în cazul prosumatorilor.

După votul de azi, preşedintele Comisiei pentru energie, Antal Lorant a declarat: „În ciuda acţiunilor PNL şi a USR, care au profitat de atenţia mediatică acordată acestei legi pentru a se aşeza în poziţia de aşa-zişi salvatori şi a se propulsa în cursa electorală, consider că prosumatorii nu pot să devină subiect al polemicilor politice! Am venit cu soluţia cea mai naturală şi normală, ceea ce se înţelege greu în România: nu putem schimba regulile în timpul

jocului! Nu putem obliga persoanele care au luat decizia de a deveni prosumatori sub anumite circumstanţe legale valabile în trecut să respecte prevederi noi, adoptate prin modificări care nu respectă principiul neretroactivităţii. Acest principiu este general valabil pentru toate ariile de activitate din viaţa socială şi economică, aşa cum este şi pentru prosumatori. Legea votată şi alterată pe ultima sută de metri a sesiunii parlamentare trecute în plenul Camerei Deputaţilor trebuia îmbunătăţită.”

Senatorul din Harghita a adăugat: „Noi, UDMR-ul, am venit dintotdeauna în sprijinul prosumatorilor, aşa cum am făcut şi prin proiectul iniţiat de către mine, prin care vrem să extindem drepturile prosumatorilor, lege care ar face posibilă compensarea financiară a surplusului de energie la intervale lunare, compensarea facturilor la gaze cu acest surplus şi redirecţionarea lui către alte puncte de consum; aşa cum am făcut-o şi prin eliminarea aşa-numitei taxe pe soare; şi aşa cum făcut-o chiar de la început, în 2019, când am creat cadrul juridic necesar pentru ca o persoană să poată deveni prosumator.”

Proiectul de lege votat astăzi în comisii va intra în dezbaterea plenului Senatului săptămâna viitoare.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro