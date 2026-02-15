Premierul respinge revenirea la norma didactică de 18 ore

Norma didactică de 20 de ore pe săptămână, în vigoare în prezent în România, reprezintă deja nivelul minim practicat în Europa, iar revenirea la 18 ore nu este posibilă, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din sistemul de învăţământ şi al avertismentelor sindicatelor privind o posibilă grevă generală.

Premierul a afirmat, în direct la un post TV, că decizia de majorare a normei a fost una de „corecţie” necesară şi a subliniat că statul trebuie să rămână realist în privinţa aşteptărilor financiare din educaţie. „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania, norma de predare este de 24 de ore”, a declarat Ilie Bolojan. Şeful Guvernului a explicat că, în condiţiile constrângerilor bugetare, obiectivul principal pentru acest an este stabilizarea sistemului de educaţie şi îmbunătăţirea calităţii, nu reducerea normei. „Nu putem creşte bugetele în mod substanţial de la un an la altul. Aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni”, a adăugat el.

• Accent pe calitate, nu doar pe finanţare

Bolojan a insistat că reforma educaţiei nu trebuie privită exclusiv prin prisma resurselor financiare, ci şi a modului în care acestea sunt utilizate. Potrivit premierului, direcţiile de acţiune ar trebui să includă: adaptarea sistemului educaţional la realităţile economice; îmbunătăţirea calităţii cadrelor didactice;

monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor; eficientizarea cheltuirii fondurilor publice. El a sugerat inclusiv introducerea unor bonusuri de performanţă pentru universităţi, în funcţie de rata de angajare a absolvenţilor în domeniul studiat. „Este anormal să finanţezi o facultate cu aceeaşi sumă dacă absolvenţii ei nu lucrează în domeniu, faţă de una unde 90% dintre ei lucrează în specializarea lor”, a spus premierul.

• Numirea unui nou ministru, în următoarele săptămâni

În acelaşi context, Bolojan a anunţat că nominalizarea pentru portofoliul Educaţiei va fi făcută în perioada următoare şi va proveni din partea Partidului Naţional Liberal. „Va fi o nominalizare în următoarele săptămâni. Sunt mai mulţi colegi în discuţie”, a precizat el. Premierul a recunoscut că postul este unul dificil, mai ales după deciziile nepopulare din ultimul an, inclusiv majorarea normei didactice.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro