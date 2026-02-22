Pompierii sălăjeni au salvat anul trecut sute de oameni

Pe linia gestionării situațiilor de urgență, în anul 2025, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, au fost atribuite dispeceratului din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj aproape 15.000 de apeluri de urgență. În urma acestora, pompierii au intervenit la peste 6.000 de evenimente, media zilnică fiind de 17 intervenții. În peste 5.000 de cazuri a fost vorba de misiunile echipajelor SMURD, fiind asistate mii de persoane. Cele mai multe cazuri medicale au fost reprezentate de diverse afecţiuni, traumatisme, accidente rutiere fără descarcerare și acordarea sprijinului medical. Intervenția operativă a echipajelor SMURD, a făcut ca din cele 151 de persoane găsite în stop cardio-respirator, un număr de 28 persoane să răspundă favorabil manevrelor de resuscitare, acestea fiind predate unităţilor de primire urgenţe cu funcţii vitale prezente.

Share Whatsapp Email