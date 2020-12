Polițiștii stau la pândă: amendă cât un salariu pentru acestă contravenție!

Scăderea temperaturilor şi apariţia primilor fulgi de zăpadă, a poleiului sau a gheţii, reprezintă ultimul semnal dat șoferilor privind schimbarea, cât mai urgent, a cauciucurilor de vară cu cele de iarnă. Cei mai mulți dintre șoferi au înțeles că este timpul schimbării cauciucurilor, lucru dovedit și de aglomerația de la centrele de vulcanizare din județ, în special din Zalău, în acest început de săptămână. Semnalul a fost dat și de prima lapoviță din acest an, de la sfârșitul săptămânii trecută. Conform Codului Rutier, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în cazul în care se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Legea spune că trebuie să ai maşina dotată cu anvelopele potrivite indiferent de sezon, astfel că poţi fi amendat dacă eşti prins cu cauciucuri de vară pe o porţiune de drum acoperită cu zăpadă sau polei. Nerespectarea prevederilor privind cauciucurile de iarnă constituie contraventie şi se sancţionează cu o amendă prevazută în clasa a IV-a de sancţiuni: “Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapadă, gheață ori polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maxima autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate; utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când începe să ningă, indiferent de perioadă, cât timp este carosabilul acoperit de zăpadă”. Potrivit reglementărilor în vigoare, anvelopele de iarnă se pot identifica cel mai simplu prin prezenţa pe laterale a literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S. Litera M este definită în engleză ca fiind “mud” (nămol, noroi etc) şi litera S este definită în engleză ca fiind “snow” (zăpadă). Amenda pentru şoferii care circulă pe drumurile acoperite de zăpadă, gheaţă sau polei cu autovehiculele echipate cu anvelope neadecvate, face parte din clasa a IV-a de sancţiuni, mai precis între 9 şi 20 de puncte de amendă, acestea fiind echivalente cu o sumă cuprinsă între 1.305 şi 2.900 de lei. În plus, șoferii prinși pe “cauciuc” greșit, riscă să rămână şi fără certificatul de înmatriculare al maşinii, primind doar o dovadă înlocuitoare a actului original, însă fără drept de circulaţie. Cea mai mare amendă dată, în iarna trecută, de polițiști unui șofer din Zalău pentru această contravenție a fost de 1.125 de lei. Nici administratorii de drumuri nu scapă de amenzi, fiind în colimatorul polițiștilor imediat cum vremea se schimbă. În sezonul rece trecut, polițiștii rutieri au dat zeci de amenzi administratorilor drumurilor publice pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a domeniului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare. În aceste cazuri, amenzile pornesc de la 3.000 de lei.

