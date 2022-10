Plită pe gaz, electrică și cu inducție: avantaje și dezavantaje pentru fiecare

Dacă începi o remodelare a bucătăriei sau îți schimbi vechile aparate de bucătărie, este posibil să compari avantajele și dezavantajele plitelor de gătit pe gaz, electrice și cu inducție.

Nu numai că acestea diferă în ceea ce privește aspectul, dar există și diferențe considerabile în ceea ce privește modul în care acestea funcționează.

Plitele pe gaz, electrice și cu inducție au fiecare o mulțime de avantaje atrăgătoare, dar au și o mână de dezavantaje, de asemenea – în funcție de configurația bucătăriei tale și de obiceiurile de gătit.

Dacă te întrebi dacă să îți iei o plită electrică sau cu inducție sau o plită pe gaz, lasă-ne să îți venim în ajutor. Dacă vrei să afli care dintre ele ar putea fi o alegere mai bună pentru tine, consultă lista noastră de argumente pro și contra.

Plita pe gaz

Majoritatea bucătarilor preferă gazul pentru că o plită pe gaz se încălzește mult mai repede decât plitele electrice, iar flacăra de gaz funcționează mai bine cu diferite tipuri de vase de gătit. Adesea, electricitatea este mai scumpă decât gazul, așa că poți economisi foarte mult la costurile de energie dacă gătești cu gaz – până la 10-30%. Aceasta este o economie destul de mare dacă gătești în mod regulat pentru o familie numeroasă.

Dar atunci când pui în balanță gazul versus electricitatea versus inducția, ce altceva ar trebui să iei în considerare?

Avantaje:

Controlul instantaneu al căldurii, de la mare la mic

Mai versatil pentru grătar, prăjire și fierbere la foc mic

Temperatura este mult mai ușor de controlat

Funcționează bine cu diferite tipuri de vase de gătit

Dezavantaje:

Greu de curățat

Uneori, arzătorul nu se aprinde – poate fi dificil de pornit

Lumina pilot se poate arde

Pot exista probleme de ventilație-suprafață unsuroasă rămasă

Plita electrică

De multe ori, alegerea între plita pe gaz sau cea electrică și cea cu inducție depinde de ceea ce este deja disponibil. Dacă locuința ta are racordul electric potrivit, un model electric este ușor de conectat. În plus, dacă construiești o casă nouă care nu are gaz natural, cea electrică este singura opțiune pe care o ai. Care sunt alte câteva motive pentru care îți plac sau nu plitele electrice? Lasă-ne să ți le spunem:

Avantaje:

Bucătăria rămâne mai rece cu un aragaz electric

Suprafața mai plană este mai stabilă și mai ușor de curățat

Mai ușor de pornit și oprit și se răcește mai repede

Mai ușor și mai puțin costisitor de instalat

Dezavantaje:

Poate fi mai ușor să te arzi

Modelele mai noi și caracteristicile avansate pot costa mai mult decât o plită pe gaz

Dacă se întrerupe curentul, se întrerupe și plita

Gătesc mâncarea mai încet decât gazul

Plita cu inducție

În cazul în care nu știai, o plită cu inducție arată la fel ca una electric și, deși folosește tot electricitate pentru a genera căldură, o face în mod diferit. O matrice magnetică numită inductor este plasată sub suprafața de sticlă, iar aceasta vibrează la o frecvență înaltă, creând capacitatea de a găti cu o căldură extrem de receptivă și cu cea mai bună eficiență.

Pentru a spune mai simplu, plitele cu inducție se încălzesc mai repede decât omologii lor electrici și pe gaz. Cu puterea de gătit prin inducție, nu trebuie să aștepți ca elementul de încălzire să se transfere la tigaie – în schimb, tigaia se încălzește direct și rapid.

Avantaje:

Cel mai precis control al temperaturii

Cea mai mare eficiență energetică

Menține o suprafață de gătit rece

Cea mai sigură opțiune

Dezavantaje:

În mod tradițional mai scumpe

Necesită o dimensiune și un tip specific de vase de gătit: Fierul turnat, fierul turnat emailat și majoritatea vaselor de gătit din oțel inoxidabil primesc undă verde. Sticla, cuprul și aluminiul sunt interzise.

Este mai ușor să supragătești alimentele cu un timp de încălzire rapid

Plita se poate zgâria mult mai ușor.

Adaugă și un cuptor încorporabil la plita pe care ai ales-o și bucătăria ta este pregătită pentru gătit orice îți trece prin cap.