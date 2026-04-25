Piaţa auto din România, cel mai mare declin european în primul trimestru din 2026

Piaţa auto din România a înregistrat cel mai puternic declin din Europa în primul trimestru al anului 2026, în timp ce restul continentului înregistrat creşteri, potrivit datelor publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

În perioada ianuarie-martie 2026, în România au fost înmatriculate doar 27.275 de autoturisme noi, cu 19% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate 33.692 de maşini, arată datele ACEA. Scăderea plasează România pe ultima poziţie în Europa din perspectiva evoluţiei pieţei auto.

Prin contrast, înmatriculările de autoturisme noi la nivel european au crescut cu 4,1% în primul trimestru, ajungând la 3,521 milioane de unităţi în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), conform aceleiaşi surse. Piaţa din Uniunea Europeană a avansat cu 4%, până la 2,822 milioane de autoturisme, potrivit ACEA.

Pe principalele pieţe auto europene au fost înregistrate creşteri: Italia a crescut cu 9,2%, Spania cu 7,6%, Marea Britanie cu 5,9%, iar Germania cu 5,2%. Doar Franţa a înregistrat un regres de 2,1%, conform datelor asociaţiei.

Creşterea europeană a fost susţinută de cererea pentru vehicule electrice şi hibride plug-in, pe fondul lansării unor modele mai accesibile şi al politicilor naţionale de stimulare a adoptării maşinilor electrice, arată raportul ACEA.

În martie 2026, piaţa auto din România a reînceput să crească, cu un avans de 4,6% faţă de martie 2025: 10.383 de maşini înmatriculate faţă de 9.922, în timp ce Europa a înregistrat în aceeaşi lună cel mai important câştig anual din ultimele 23 de luni, de 11,1%, potrivit ACEA.

