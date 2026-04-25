Zeci de mii de lei pierduți prin șantaj de o sălăjeancă

Polițiștii sălăjeni au identificat o femeie din Brașov, în urma investigațiilor efectuate într-un dosar penal pentru șantaj. În urmă cu doi ani, aceasta ar fi determinat o sălăjeancă să îi transfere sume uriașe de bani.

Din cercetările efectuate, autoritățile au stabilit că, în perioada octombrie–noiembrie 2023, aceasta ar fi determinat, prin metode frauduloase, o femeie din comuna Bocșa să trimită în contul său bancar, în mai multe tranșe, suma totală de 55.900 de lei.

Activitățile sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului cauzat persoanei vătămate și a dispunerii măsurilor legale care se impun.