Peste o mie de persoane s-au angajat în acest an prin AJOFM Sălaj

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj (AJOFM Sălaj), în urma unui comunicat de presă recent emis, își prezintă realizările primelor cinci luni de activitate din 2023. În bilanțul instituției se arată că 1064 de persoane au fost angajate în primele cinci luni din acest an. Potrivit datelor publicate de instituție, din totalul persoanelor angajate până la data de 30 iunie, 523 de persoane au vârsta peste 45 de ani, 157 de persoane au vârste cuprinse între 35 – 45 de ani, un număr de 164 de persoane au vârste cuprinse între 25 – 35 de ani, în timp ce 220 sunt tineri sub 25 de ani.

Din comunicatul de presă al AJOFM Sălaj reiese faptul că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituției.

Numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă, pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în perioada de referinţă, a fost de 3070 persoane. Înțelegem de aici faptul că doar 35% din persoanele regăsite în evidențele AJOFM Sălaj au reușit practic să se angajeze.

Contactat cu privire la acest subiect precum și la curiozitatea noastră de a înțelege mai bine de ce restul de 65% din persoanele existente în evidențele instituției nu s-au putut angaja, în primele cinci luni din acest an, Romeo Sârca – directorul adjunct al AJOFM Sălaj ne-a declarat că: „situația de față se explică prin faptul că o mare parte din persoanele care se adresează instituției noastre au nevoie, de fapt, doar de informare și de consiliere de specialitate, aceste persoane nefiind neapărat setate și/sau interesate să se și angajeze imediat. Tot aici mai regăsim și persoanele de etnie romă precum și alte persoane care nu se arată mulțumite de locurile de muncă disponibile, la un moment dat, la nivel de instituție. La fel de bine, aceste persoane pot să nu se potrivească profilului și/sau cerințelor posturilor pe care angajatorii le declară disponibile”.

Abordat telefonic cu privire la situația celor care au reușit să se angajeze, în primele cinci din acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, Ioan Ionel Mureșan – directorul executiv al AJOFM Sălaj ne-a declarat că „la ora actuală suntem cam tot în același trend de anul trecut, raportat la numărul celor care au reușit să se angajeze la nivel de județ. Dacă, la nivel de instituție, am avea bani pentru subvenții atunci în mod cert am vorbi de un număr mult mai mare de angajați”.