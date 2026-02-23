Peste 130 de mame minore în Sălaj. Cea mai tânără mămică: o fetiță de 13 ani

Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sălaj, Violeta Milaș, ne-a declarat că anul trecut, în județul nostru au fost înregistrate 132 de mame minore, cea mai tânără mămică fiind o fată în vârstă de 13 ani. Aproape toate mamele minore provin din comunități vulnerabile, acolo unde educația și condițiile de trai lasă de dorit.

An de an, Violeta Milaș este cea care atrage atenția asupra acestui fenomen și asupra necesității ca primăriile comunelor și orașelor unde există mari probleme să își coaguleze misiunile în zona socială pentru a interveni în vederea prevenirii și reducerii numărului de mame minore. Asistenții sociali încearcă să ajungă în aceste comunități vulnerabile, dar în cele mai multe cazuri nu li se permite accesul.