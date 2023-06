Pe urmele lui Joe Pasternak, șimleuanul care a făcut filme cu Elvis Presley

S-a născut în Șimleu Silvaniei în anul 1901, familia sa era una modestă, părinții săi vindeau gaz lampant pentru a se putea întreține, dar nimeni nu se gândea că micul Joseph Pasternak avea să lucreze în centrul lumii producătoare de film, la Hollywood. Joseph, căruia peste ani i se va spune Joe, a ajuns un regizor celebru, director al studiourilor Paramount și Universal Pictures, a avut două nominalizări la Oscar, trei nominalizări la Globul de Aur, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame și a produs musical-uri ce l-au avut în prim plan pe regele rock-and-roll-ului, Elvis Presley.

Puțini sunt sălăjenii care au auzit de Joe Pasternak, multora nu le vine să creadă că un om născut în Șimleu Silvaniei a avut o astfel de carieră impresionantă în lumea celebră a filmului american. Zilele trecute am ajuns în Șimleu Silvaniei. Voiam să discut cu cât mai mulți oameni, să aflu mai multe despre copilăria lui Joe, despre casa în care s-a născut. Am început să întreb în stânga și în dreapta, dar nimeni nu știa să-mi spună. Am întâlnit câțiva pensionari, localnici, oameni care s-au născut în Șimleu. S-au uitat lung la mine, dar au ridicat din umeri. Nu știau de un anume Joseph sau Joe Pasternak. Ștefan are 84 de ani, este șimleuan, dar nu a auzit de cel care a fost celebru în industria filmului. Cred că am întrebat opt sau nouă oameni, dar degeaba. Am stat de vorbă și cu tineri. M-au privit ținând telefoanele în mână, iar când le-am spus despre regizor i-a pufnit râsul. Le-am spus să caute pe internet despre Joseph Pasternak și s-ar putea să nu mai râdă. Au râs și mai tare și au plecat.

Femeia din parc

Am oprit mașina pe partea dreaptă a drumului și am intrat în parcul central, locul care m-a impresionat prin curățenie și aranjament. Nu vreau să laud pe nimeni, nu fac nici politică, dar recunosc că parcul arată foarte bine. Și aici am întrebat câțiva tineri dacă au auzit de celebrul regizor. Am zâmbit, rezultatul a fost același. Pe o bancă, spre centrul parcului, o doamnă ce părea trecută de 70 de ani își bea liniștită cafeaua. Mi-a lăsat impresia că a fost profesoară. M-am apropiat, am salutat, m-am prezentat și i-am povestit ce vreau să fac, cine este personajul despre care vreau să aflu amănunte. Femeia și-a sorbit și ultima picătură de cafea, s-a ridicat și mi-a spus că mă poate duce la casa în care s-a născut regizorul. Am rămas mască, nu-mi venea să cred. Pe șimleuancă o cheamă Erzsebet și a citit despre cel care a condus destinele celor mai mari companii producătoare de filme americane. Ne-am urcat în mașina mea de serviciu și în câteva minute eram lângă Sinagogă. Am ieșit din mașină și am pornit pe o alee îngustă. Erzsebet s-a oprit în fața unei case vechi, o locuință ce părea părăsită, nelocuită de mult prea multă vreme. Acoperișul este din țigle de forma solzilor, iar urmele deceniilor, a vremurilor și neputinței și-au lăsat amprenta. Da, mi-a spus femeia, aici s-a născut Joseph Pasternak. Casa este într-o stare de degradare accentuată, dar pentru că este proprietate privată, intervenția autorităților este limitată. Nu prea poți face mare lucru cu o proprietate privată. Am aflat de la un trecător că această casă nu este locuită de mulți ani. I-am mulțumit doamnei Erzsebet pentru sprijin. Ne-am salutat, iar femeia s-a îndepărtat. Casa este în zona centrală a orașului. Doi bătrâni discutau în apropiere. I-am întrebat dacă știau cine s-a născut în această casă. S-au uitat la mine buimăciți, dar au ridicat din umeri. Nu știau, n-au auzit de omul care a lucrat cu Elvis Presley. I-am lăsat în pace, fumau liniștiți.

Demersuri pentru promovarea regizorului

Am stat de vorbă cu directorul Muzeului Holocaustrului din Transilvania de Nord, Daniel Stejeran, omul care cunoaște foarte bine orașul, punctele de atracție turistică ale zonei și personalitățile locale. Mi-a confirmat că în această casă s-a născut Joe Pasternak, iar o stradă din oraș poartă numele său. Am mai aflat că există deja demersuri pentru amplasarea unei plăcuțe comemorative, totul din dorința de a promova această personalitate, omul care s-a născut în orașul de la poalele măgurii. Tot Daniel Stejeran mi-a povestit că familia celui care avea să devină regizor celebru a dus o viață modestă la Șimleu. Părinții lui Joseph vindeau gaz lampant pentru a-și asigura veniturile. La nici 30 de ani, șimleuanul devenise deja un cunoscut realizator de film în Austria și Germania, iar la 28 de ani muncea în Europa pentru compania Universal Pictures. Instaurarea regimului nazist l-a făcut pe Joseph să emigreze. În anul 1936 a plecat în Statele Unite ale Americii, iar în 1941 s-a transferat la studiourile Metro-Goldwyn-Mayer. Potrivit informațiilor oficiale, cel mai mare succes al său în cadrul acestor studiouri a fost „The Great Caruso”. S-a retras din activitate în anul 1968. În cariera sa de peste patru decenii, șimleuanul a obținut două nominalizări la Premiile Oscar și trei nominalizări la Globul de Aur. A murit în California, în anul 1991. Potrivit unor articole din ziare americane cunoscute, Joe a lansat nume celebre în filmul american: Judy Garland, Kathryn Grayson sau Elvis Presley.

Viață de poveste

Povestea de viață a șimleuanului este considerată ca fiind una extraordinară. A emigrat în SUA când avea doar 20 de ani, a muncit ca spălător de vase în restaurant, a lucrat în cafenele, dar și-a încercat norocul și ca actor. Numai că această încercare a fost una total nereușită, succesul său fiind unul de regizor. Povestea continuă cu un regizor care l-ar fi angajat pe spălătorul de vase pe postul de asistent pe platoul de filmare. Așa a început călătoria șimleuanului în lumea filmului american și calea către succes. Acum mai bine de 60 de ani, Joe a realizat producții muzicale de tip musical ce l-au avut în centrul atenției pe regele rock-and-roll-ului, Elvis Presley. Joe este și cel care s-a ocupat pentru o perioadă de coordonarea ceremoniilor de decernare a premiilor Oscar. Potrivit informațiilor oficiale, șimleuanul a produs aproape o sută de filme de lung metraj și a coordonat trei ceremonii de decernare a Premiilor Oscar. A murit la Beverly Hills în anul 1991. De la Daniel Stejeran am mai aflat că mai mulți membri ai familiei lui Joseph Pasternak au venit la Șimleu Silvaniei cu ani în urmă. Regizorul s-a dus, dar a lăsat în urmă o poveste de succes, o parte din istoria filmului mondial. Numai că prea puțini sunt sălăjenii care au auzit de românul cu o stea la Hollywood, un om care s-a născut la Șimleu Silvaniei. „Cu ce mă ajută pe mine dacă știu io despre omul ăsta”, m-a întrebat cel care fuma liniștit în parcul din centrul orașului.

