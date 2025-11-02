Parc fotovoltaic pentru iluminatul public din comuna Horoatu Crasnei

Primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, a semnat un contract important pentru comunitatea locală. Este vorba despre contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru proiectul „Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei”. Proiectul are valoarea de 1,35 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene și se derulează prin Ministerul Energiei. Puterea prevăzută este de 1,7 MW/oră și va asigura energia electrică necesară comunei Horoatu Crasnei, pentru iluminatul public și instituțiile din subordinea administrației locale. Perioada de execuție a lucrărilor este de 10 luni. „Mulțumesc consultanților, proiectanților și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”, a declarat primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan .