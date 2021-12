Până la sfârşitul anului, conform legii, „trăim” Zilele colindului

Sfârşitul de an muzical se află, inevitabil, sub „dictatura” colindelor. De anul acesta se poate spune că acest lucru se desfăşoară absolut legal. În perioada 6-31 decembrie, în fiecare an, sunt marcate Zilele colindului din România, conform Legii nr. 171 din 23 iunie 2021. Proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc a fost iniţiat de 34 de senatori şi deputaţi de la PNL, PSD, PMP, minorităţi şi neafiliaţi. Potrivit expunerii de motive, „propunerea legislativă reprezintă un prim pas în strategia de salvgardare a colindelor pe teritoriul României şi în comunităţile de români de pretutindeni”. La 23 aprilie 2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Camera Deputaţilor, ca for decizional, a adoptat proiectul de lege la 26 mai 2021, cu 255 voturi pentru, 8 voturi contra, 42 de abţineri, în timp ce patru deputaţi nu au votat. Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat la 23 iunie 2021 Decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilelor colindului din România (Decretul nr.722/2021). Legea nr. 171 din 23 iunie 2021 pentru instituirea zilelor colindului din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2021. Potrivit acestei legi: „Se instituie zilele colindului din România în perioada 6-31 decembrie (Articolul 1). Zilele colindului din România pot fi marcate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către societatea civilă, precum şi de către persoane fizice sau juridice, prin organizarea de evenimente educative, de voluntariat, cu caracter social. De asemenea, consacrarea acestei perioade poate fi făcută şi prin participarea la orice astfel de evenimente. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a evenimentelor prevăzute la alin. (1), în limita alocărilor bugetare aprobate (Articolul 2). Unităţile de învăţământ, unităţile de cult, centrele comunitare şi instituţiile culturale pot participa la acţiuni de promovare a practicării colindului, precum şi de identificare şi creare a fondului de colinde (Articolul 3). În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii întocmeşte un calendar de evenimente pentru zilele colindului din România (Articolul 4)”.

Vin colindătorii!

