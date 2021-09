Devenită șomeră peste noapte, o tânără din Sălaj a ajuns să își expună produsele în Dubai și Shanghai!

A devenit șomeră, dar asta nu a împiedicat-o pe Raluca să își deschidă propria afacere. Muncește singură pământul la Jac, iar produsele sale au ajuns la târgurile de produse ecologice din Shanghai, Dubai și Nuremberg.

Pe Raluca Deneș am întâlnit-o în cadrul evenimentului „Haidaț pă la noi! Deschide lada cu zestre sălăjeană”, un târg cu producători locali ce s-a desfășurat recent în municipiul Zalău. Am intrat în vorbă și a fost de acord în cele din urmă să-mi prezinte povestea sa. A terminat facultatea de peisagistică, a muncit în domeniu, iar apoi a ajuns șomeră. Viața i s-a schimbat. A pornit o mică afacere în domeniul fructelor și legumelor pe care le deshidratează. Mai produce diverse sortimente de sirop, gem și vin. Îi plac produsele simple, cât mai apropiate de natural. Raluca își întreține singură plantațiile, muncește, nu se plânge. A, era să uit! Raluca a ajuns și în Dubai, dar nu în vacanță, ci la un târg de profil în cadrul căruia a dus o bucățică din Sălaj, o parte din produsele sale. „Am inițiat această afacere pentru că sunt îndrăgostită de plante. Am o plantație de cocăz și aronia. Afacerea a crescut, iar acum procesez mai multe feluri de fructe și legume. Este o pasiune, fac totul din plăcere. Nu cred că reușeam altfel. De-a lungul timpului am participat și la diferite târguri internaționale. Am fost prezentă cu o parte din produsele pe care le obțin inclusiv la cele mai mari târguri de produse ecologice din Shanghai, la cel din Dubai, dar și la târgul din Nuremberg. Piața de desfacere este reprezentată mai ales de județele Cluj și Bihor, dar vând și pe internet. Să știți că produsele au fost foarte bine primite la aceste târguri internaționale, cred eu”, spune Raluca.

Visul de a avea propria afacere

Raluca a fost angajată ca inginer, dar a devenit șomeră și trebuia să facă ceva. Așa a început povestea sa în agricultură. „Acum mă concentrez doar pe această activitate. În 2016 am devenit șomeră, iar de atunci fac zi de zi ceea ce îmi place, muncesc în această afacere proprie”, ne-a spus Raluca. Tânăra din Jac este implicată și într-un proiect de cercetare care vizează utilizarea de tehnologii inteligente pentru monitorizarea soiurilor tradiționale de măr.