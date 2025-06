Olimpicul Ștefan Inceu, șef de promoție al Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou

Recent, Ștefan Inceu a fost invitat al rubricii „Personalitatea săptămânii” la cotidianul Magazin Sălăjean. Este un sălăjean pasionat de filosofie, de lectură, adoră lectura, studiul, iubește natura și își dorește o societate bazată cu adevărat pe valori. M-a impresionat prin energia sa, dar și prin dorința de a studia, de a deveni mai bun. Recent am aflat că Ștefan a absolvit Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou, dar nu oricum, ci ca șef de promoție. Am primit cu mare bucurie această veste. Ștefan merită să fie șef de promoție. Această distincție i-a oferit și posibilitatea de a ține un discurs la festivitatea de absolvire. „Stimați profesori, dragi colegi, distinși părinți și invitați, în această zi solemnă, cu inima copleșită de recunoștință și de emoție, îmi îndrept cuvântul către cei care au fost martorii și însoțitorii parcursului nostru prin anii de liceu – ani în care nu doar am învățat, ci am devenit. Se spune că un popor trăiește atât timp cât trăiesc valorile lui, iar școala, acest templu de formare al spiritului, este locul unde valorile capătă contur și sufletul se modelează întru lumină. Aici, în această cetate a cunoașterii, ne-am clădit nu doar gândirea, ci și ființa lăuntrică, iar fiecare lecție a fost o fereastră deschisă către lume. Citez: <<A educa înseamnă a cultiva curățenia sufletească și buna cuviință a copiilor și a tinerilor, a-l crește pe copil normal, a avea grijă de sufletul lui>>, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Astăzi, după ani de trudă, sufletele noastre poartă amprenta acestei îngrijiri. Suntem roadele răbdării, ale pasiunii și ale dăruirii unor oameni care și-au pus sufletul în palma noastră, zi de zi, clipă de clipă. Stimați profesori, prin răbdarea dumneavoastră, prin noblețea spiritului și prin credința în puterea educației ați fost pentru noi nu doar ghizi ai rațiunii, ci luminători de suflete. Ne-ați învățat că a ști nu e suficient – că adevărata cunoaștere înflorește doar acolo unde sălășluiește iubirea. Iar această iubire a fost piatra de temelie pe care ne-am ridicat visurile. Am trăit emoția competițiilor, bucuria afirmării și a performanței. Ca olimpic național, am cunoscut și intensitatea rigorii, dar și miracolul revelației intelectuale, însă, dincolo de diplome și premii, ceea ce m-a definit cu adevărat a fost susținerea profundă a profesorilor mei, privirea caldă care m-a încurajat și cuvântul rostit la timp care mi-a dat puterea să merg mai departe”, este o parte din mesajul lui Ștefan pentru elevi și profesori. Felicitări, Ștefan!

