Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” din Creaca, parte într-un important proiect internațional

Vești bune pentru învățământul sălăjean. Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” din Creaca este parte importantă în proiectul educațional Erasmus + „SIMUL – Stimulate Innovative Multigrade Learning with STEAM Education”. Proiectul a început în luna martie a anului trecut și se va încheia în luna octombrie a acestui an. Parteneri în acest program sunt Asociația „Lumen” din Italia, Școala Berti tot din Italia, European Center of Entrepreneurship din Austria, „ReS” din Cehia și Școala din Creaca. Din echipa de proiect a școlii sălăjene fac parte profesoara Mariana Rodina (profesor coordonator), profesorul Gadiel Zaharie (responsabil monitorizare), profesorul Adrian Slevaș (responsabil evaluare), dar și profesorii Marta Suciu, Cornelia Mirișan, Roxana Mirișan, Lavinia Tloaș și Teodora Pop. Responsabil financiar este Lorena Giurgiu. Proiectul este unul în care instituțiile membre participă prin reprezentanții lor la întâlniri online, programul având ca scop pregătirea elevilor și profesorilor în diferite teme de matematică, tehnologie, inginerie, știință, inclusiv în dezvoltarea unei atitudini corespunzătoare față de mediul înconjurător. Acronimul STEAM provine din engleză și se referă la 5 subiecte: Science, Technology, Engineering, Art și Mathematics, respectiv știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Termenul a apărut la începutul anilor 2000, dar în acea versiune lipsea litera „A”, pentru arte, care a fost adăugată ulterior. Educația STEAM face parte din educația non-formală, ce își propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate pe știință, investigare și analiză directă. Scopul acestei abordări este de a crea un mediu de învățare în care copiii să își folosească abilitățile din cele 5 domenii mai sus enumerate pentru a rezolva probleme tangibile. Cu alte cuvinte, educația STEAM încurajează copiii să descopere soluții inovative printr-o varietate de opțiuni. Educația STEAM mai e atrăgătoare și prin faptul că încurajează creativitatea și imaginația și îi plasează pe copii în poziția de cercetători și oameni de știință prin intermediul jocurilor.

