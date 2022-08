Nu pierde timpul degeaba – mai bine învaţă ceva nou cu Dascalia.ro

Cei care cauta mereu raspunsuri, cu siguranta le vor gasi. Internetul este plin de solutii reale la anumite intrebari, fie ca este vorba de sanatatea noastra fizica sau mintala, de business sau alte domenii.

Ce ne opreste cand vrem sa aflam ceva nou si util pentru noi?

Exista o multime de motive pentru care oamenii isi pierd dorinta de a se imbunatati:

Lenea

De obicei, apare atunci cand este ceva dificil si necunoscut de facut. Nu uita, lenea este doar o capcana a mintii. Aceasta dispare imediat cand intra in joc motivatia, planificarea si responsabilitatea.

Lipsa de motivatie

Motivatia este ceea ce determina o persoana sa actioneze si o face sa se indrepte spre obiectivul sau. Pentru a obtine motivatie pentru autodepasire, ai nevoie de propriile atitudini sau de un exemplu din exterior.

Frica de schimbare

Exista mai multe tipuri de frici. Printre acestea se numara teama de a-si asuma responsabilitati suplimentare, de a se confrunta cu critici si de a esua. Asadar, pentru a scapa de teama de schimbare, trebuie sa iesi din zona de confort.

Teama de a face primul pas

Daca faci primul pas, va fi greu sa te opresti!

Sfatul de aur este: Nu mai pierde timpul aiurea!

Exista unele lucruri care ne irosesc fara mila cea mai pretioasa resursa a noastra – timpul. Acestea sunt procrastinarea, cronofobia, distragerea atentiei sau alte fenomene similare. Ele sunt prezente in viata fiecaruia, iar multi oameni pur si simplu nu le acorda atentie – atat de ferm au devenit inradacinate in viata de zi cu zi. Intre timp, ele sunt dusmani seriosi in calea autoperfectionarii. Ele nu inseamna nimic in sine, dar dorinta de a le dedica timp poate anula toata munca buna care a fost facuta.

Ce este mai important: sa faci cateva exercitii pentru a-ti antrena creierul sau sa te uiti la inca un episod din serialul preferat? Vrei sa te devolti? Cauta, informeaza-te si citeste!

Invingatorul este cel care nu se compatimeste si nu da vina pe toata lumea pentru dificultatile si problemele sale.

Uita de lene si nu mai pierde timpul. Incepe sa te dezvolti si nu mai pierde timpul pe nimicuri!