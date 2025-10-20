Elevii sălăjeni se vor bucura în curând de prima vacanță din acest an școlar

Elevii sălăjeni, alături de cei din întreaga țară, vor avea parte de prima vacanță din acest an școlar începând de vineri. Potrivit calendarului, zilele libere încep din 24 octombrie și vor dura o săptămână.

Mai mult, această perioadă de vacanță reprezintă finalul primului modul din cele cinci. Astfel, elevii finalizează cursurile primului modul vinerea aceasta, urmând ca cel de-al doilea să înceapă din 3 noiembrie.

Următoarea vacanță programată în calendarul anului școlar este cea de Crăciun, care va începe în 20 decembrie și se va încheia în 7 ianuarie 2026.

Vacanța de schi pentru elevii sălăjeni, stabilită

Totodată, în prima jumătate a acestei luni, Ministerul Educației a anunțat programul vacanțelor pentru anul școlar în curs, iar printre acestea se numără și săptămâna de „vacanță de schi”, organizată la decizia autorităților județene, în perioada 9 februarie-1 martie 2026.

În ceea ce privește organizarea acestei vacanțe mobile, trei județe au stabilit să aibă loc între 9 și 15 februarie, în timp ce 22 de județe, printre care și Sălajul, au ales intervalul 16-22 februarie.

Astfel, elevii sălăjeni se vor bucura de câteva zile libere la iarnă, când vor avea vacanța de schi, stabilită oficial în a doua jumătate a lunii februarie.