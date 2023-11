Nesimțire pe drumurile sălăjene

Zilele trecute, pe drumul județean 191 C, în satul Aghireș, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani, din Zalău. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Duminică, 26 noiembrie, pe drumul comunal 74, în localitatea Panic, polițiștii au depistat în trafic un zălăuan în vârstă de 24 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorilor auto le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în ambele cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Share Tweet Share