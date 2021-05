Ne împuținăm pe zi ce trece! Natalitatea scade, populația Sălajului îmbătrânește

Natalitatea în județul Sălaj este într-o permanentă scădere. Cel puțin aceasta arată datele cuprinse într-un ultim raport al Direcției Județene de Statistică (DJS) Sălaj cu privire la principali indicatori economico-sociali ai județului. Potrivit raportului, în județul Sălaj numărul născuților‐vii înregistrați, în luna februarie a anului în curs, a fost de 163 de persoane, în scădere cu 8,4 la sută față de luna precedentă şi cu 10,4 la sută față de luna februarie a anului trecut. În primele două luni ale anului 2021 s‐au născut 341 de copii, în scădere cu 18,0 la sută față de perioada corespunzătoare din anul precedent. În ceea ce privește rata de natalitate, în luna februarie a acestui an aceasta a fost de 8,0 născuți‐vii la 1000 locuitori (8,8‰ în luna ianuarie 2021 şi 9,0‰ în luna februarie 2020), iar în primele două luni ale acestui an a fost de 8,4‰, față de 10,3‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul deceselor – în creștere

Numărul decedaților înregistrați, în luna februarie a acestui an, a fost de 280 de persoane, în scădere cu 20,5 la sută față de luna ianuarie a anului 2021 şi în creştere cu 21,2 la sută față de luna februarie a anului trecut. În primele două luni ale anului în curs s‐au înregistrat 632 de decese, în creștere cu 17,5 la sută față de primele două luni ale anului trecut. De asemenea, rata de mortalitate, în luna februarie a acestui an, a fost de 13,8 decedați la 1000 locuitori (17,4‰ în luna ianuarie 2021 şi 11,4‰ în luna februarie 2020), iar în perioada ianauarie-februarie 2021 a fost de 15,6‰, față de 13,3‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Nașteri puține

În ceea ce privește sporul natural înregistrat, în luna februarie a acestui an, acesta arată un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de 117 persoane (‐174 persoane în luna ianuarie a anului 2021 şi ‐49 persoane în luna februarie a anului trecut). În perioada ianuarie-februarie a anului în curs sporul natural a fost de ‐291 de persoane (‐122 persoane în perioada ianuarie-februarie a anului 2020). În luna februarie a acestui an în județ s‐au înregistrat patru cazuri de deces în primul an de viață, la nivelul lunii ianuarie 2021 și mai mult cu trei cazuri față de luna februarie a anului 2020. În perioada ianuarie-februarie a acestui an au fost înregistrate opt cazuri de deces sub un an, mai mult cu șase cazuri comparative cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, rata mortalității infantile, în luna februarie a anului în curs, a fost de 24,5 decedați sub un an la 1000 născuți‐vii (22,5‰ în luna ianuarie 2021 şi 5,5‰ în luna februarie 2020), iar în perioada ianuarie – februarie a fost de 23,5‰ față de 4,8‰ înregistrată în perioada ianuarie-februarie a anului trecut.